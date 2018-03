Med bakgrunn i for få påmeldte har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse #Howto arrangementet som var planlagt torsdag den 22. mars.

Dette beklager vi, og vi beklager også de ulemper som avlysningen måtte medføre for de som har meldt seg på og planlagt dagen sin ut i fra dette. Vi beklager også til våre innledere og er leie for at ikke deres gode innlegg blir gjort kjent