Vil du være med å skape fantastiske kundeopplevelser?

Brenner du for å bidra til økt lønnsomhet for dine kunder?

Hver dag går vi i Trio på jobb med mål om å skape fantastiske kundeopplevelser til våre kunder. Våre løfter til våre kunder er at vi i vårt samarbeid skal leve våre verdier; interessert, offensiv og modig.

Våre fremste mål er å ha bransjens mest lojale og fornøyde kunder, og å ha

Bransjens beste, mest kompetente, og fornøyde medarbeidere

På bakgrunn av økning i kundemassen ønsker vi å styrke laget vårt med

En autorisert regnskapsfører

Vi ønsker at du har erfaring fra bransjen, og er autorisert. Du er serviceinnstilt, og er villig til å gå de ekstra skrittene for å bidra til økt lønnsomhet hos dine kunder. Du er en person med glødende engasjement, og interesse for å skape vekst hos våre kunder. Du er nysgjerrig av natur, og interessert i å utforske de mulighetene ny teknologi gir for oss og våre kunder.

De viktigste oppgavene vil være avstemming, rapportering, årsoppgjør, kundemøter, og rådgivning.



Ønskede kvalifikasjoner

- Autorisert regnskapsfører med erfaring som oppdragsansvarlig, eller evt. lang erfaring fra bransjen

- Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

- God forståelse for prinsippene i regnskapsføring, faglig dyktig, gjerne med forretningsinteresse



Personlige egenskaper

- Utadvendt, imøtekommende og har evne til å knytte nettverk

- Egenmotivert, selvsikker og behov for å prestere

- Høy arbeidsmoral

- God til å kommunisere både i og utenfor teamet

- Innovativ og kreativ



Vi tilbyr

- Konkurransedyktige betingelser

- Gode sosiale ordninger

- Arbeidssted vil være ved vårt kontor i Surnadal



Trio Regnskap Trondheim AS ble stiftet i 1994 i Trondheim. I 2016 kjøpte selskapet opp Exact Regnskap Surnadal AS som senere ble til Trio Regnskap Surnadal AS. I 2017 og 2018 ble selskapene Krone Regnskap AS og Økonomiservice AS også en del av gruppen.

Til sammen har selskapene nå 35 medarbeidere i Trondheim og Surnadal som betjener over 500 kunder over hele Norge.

