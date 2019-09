Askeladden på biblioteket

Teaterstykket er for dei under skulealder, og da frå to år og oppover. Barnehagane har fått eigen invitasjon. Men dei som ikkje er i barnehage er også velkomne, saman med foreldre/føresette.

Gratis inngang og stykket varar i 35-40 minutt. Forestillinga er støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket/Bokåret.

Tekst og foto er innsendt av Surnadal Folkebibliotek.