Arrangerte aktiviteter for ungdom i høstferien

Ingressbildet: En gjeng ungdommer klare til å spille "Ryktet Går" (et tegn- og gjettspill) under "ope hus" i Sommarro aktivitetshus på onsdag.

Kristin Børset er ansatt i en 3-årig prosjektstilling som ungdomskontakt med fokus på rus og psykisk helse. Hun jobber med ungdommer i Surnadal mellom 12 og 23 år.

Hun synes det er viktig at ungdommen har et sted å være i ferier og at tilbudet er gratis. I sommer hadde de to uker hvor de blant annet klatret, padlet med kajakk og hadde åpen dag på Sommerrotunet. Ungdomskontakten har et godt samarbeid med Trollheimen klatresenter, og på tirsdag hadde hun med seg ungdommer dit på buldring. Alle ungdommer er velkommen; åpen dag er ment som et sted å være for ungdom i ferier hvor de kan treffe andre. Men det trengs påmelding av hensyn til ulike aktiviteter og matinnkjøp.

"Ope hus" i Sommarro aktivitetshus har mange valgmuligheter. Alle kan ta med noe de har lysst til å holde på med. De kan for eksempel tegne og male. Sanserommet står også til disposisjon. Ta gjerne med et spill og en venn, oppfordrer Børset.

Det er ikke bare ungdommene som er glade for å ha en plass å gå til i ferien, foreldrene setter også pris på at barna deres har dette tilbudet.

I sommer fikk de støtte av Surnadal sanitetsforening, noe som resulterte til kajakkpadling og servering av mat på åpen dag. Og responsen fra ungdommene var bra: -Dette var "kjæmpegøytt". Når er neste gang?

Kristin håper de får midler til å fortsette med aktiviteter i ferier, så hun får fortsette med dette viktige og betydningsfulle prosjektet.