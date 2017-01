Arrangerer veldedighetskonsert med lokale artister

I Dadaab bor over 277.000 mennesker, noe som tilsvarer flere innbyggere enn Trondheim og Stavanger til sammen. Senest i november i fjor varslet kenyanske myndigheter at flyktningleiren skal stenges. Innbyggerne står dermed nok en gang i fare for å bli tvunget på flukt, etter å ha unnsluppet krigsherjinger i hjemlandet Somalia. Området er preget av usikkerhet, og de siste årene har internasjonal støtte til leiren blitt kraftig redusert. Allikevel velger mange å flykte fra Somalia til Dadaab. Ettersom menneskene i leiren ikke får lov til å bidra til Kenyas offisielle økonomi er hele leiren totalt avhengig av ekstern støtte. I fjor satte Leger Uten Grenser fokus på flyktningleiren som en av verdens ti glemte humanitære kriser.

Det er her elevene i Innsats for andre kommer inn i bildet. De har allerede kommet godt i gang - før jul lagde de ulike produkter som de solgte på Skei, noe som ga hele 10.000 kroner på konto. Nå håper de å øke summen betraktelig med veldedighetskonserten 14. februar.

Lokal artister på scenen

Gullstrupene Toril Moe, Svanhild Husby, Halvor Drøpping, Øystein Bondhus, Kristin Lundemo Solli og Pernille Torevik Kvande (begge sistnevnte er Innsats for andre-elever) stiller med solonummer, i tillegg til opptredener fra a cappella-gruppa SÅKS og Stine Valdes Dansekompaniet. Hedda Hansen Berg akkompagnerer artistene ved pianoet - og spiller forhåpentligvis et solonummer eller to, smiler faglærer Laila Sollid. Hun forteller at artistene mer enn gjerne stiller opp for det gode formålet.

- Alle tente på idéen. Dette tror vi blir knall!

Inngang koster 100,- for voksne og 50,- for barn. I tillegg selges deilige kaker og rykende fersk kaffe.

- Vi skal tyne ut så mye penger som mulig av de som kommer, ler Sollid.

All inntekt går uavkortet til flyktningleiren i Dadaab, noe som er mulig blant annet fordi skolen sponser ingrediensene. Og elevene selv er heller ikke særlig vanskelige å be, uansett om det er i skoletiden eller på fritiden, forteller May Iren Hoem. Hun og Sollid er stolte faglærere som ser at elevene gleder seg over å kunne legge ned en stor innsats for å hjelpe andre mennesker.

- Det er gøttj, smiler elevene.

Glemte kriser

Valgfaget har eksistert ved ungdomsskolen i tre år, og hvert år har elevene valgt seg en av Leger Uten Grensers Glemte kriser som hovedformål å jobbe for. Innsatsen elevene gjør kan være så mangt, enten det er skoleløp for barn i Nepal eller frivillig arbeid, som snømåking for heldige sambygdinger. Interesserte oppfordres til å gå inn på Innsats for andres Facebook-side for mer info om arbeidet den initiativrike gjengen gjør. Det er totalt 31 10.trinnselever i faget, og mens flesteparten av elevene er ute og gjør en innsats på sjukeheimen og tre forskjellige barnehager, planlegger og forbereder konsertgruppa veldedighetskonserten ned til minste detalj.

- Vi gleder oss på konsert, smiler May Iren Hoem.

- Vi håper surnadalingene kommer seg opp av godstolen og kjenner sin besøkelsestid, supplerer Laila Sollid.

Torsdag 14. februar kl. 19 starter veldedighetskonserten i kantina på Surnadal ungdomsskole. Du kommer vel?

- Kom på konsert! roper foran f.v. Oda Bredesen og Mali Forslund, andre rekke f.v. Ane Lyngstad, Kristin Lundemo Solli, Erika F. Øye, Kirsten With Aasgård og Valeria Dannevig. Bak f.v. lærere Laila Sollid og May Iren Hoem, Siri S. Heggset, Heidi Moen Skei og Jorunn Fiske.

Info om Dadaab på legerutengrenser.no.