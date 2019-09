Arrangerer NM-finale for lyd i bil

Forkortelsen EMMA står for European Mobile Media Association. Vidar Svinsås, som er en av de ansvarlige for organisasjonen EMMA Norway, oppfordrer alle til å ta seg en tur innom Rindalshuset i helga. Hallen skal fylles med hele 33 deltakende biler, og de stiller i tilsammen 21 klasser. Her stiller de fleste i mer enn en klasse.



Nesten fordobling i antall deltakere

- Vi er stolt over å ha fått med så mange deltakere. I fjor var det bare 18 som var med på NM. I år blir det nesten en fordobling med hele 33 deltakere, sier Vidar Svinsås.

Fjorårets NM ble arrangert på Oslo Motor Show, men i år er det ikke plass til dem der. Derfor blir årets NM arrangert i Rindal, med ikke mindre enn åtte lokale deltakere. Fra Rindal og Surnadal stiller Jostein Landsem, Jannicke Børset, Jonny Børset, Gunn Mari Moen, Espen Mossefinn, Emil Sæther, Erik Nordvik Sæter og Sivert Landsem Kattem. Ellers kommer det deltakere fra store deler av landet.

Jostein Landsem var med i en konkurranse i fjor. I år har han kvalifisert seg for NM med et anlegg som han og broren Edvin nylig har oppgradert.



Kvalifiserer seg gjennom delkonkurranser

EMMA er en verdensomspennende organisasjon, og reglene er like i alle land.

Bilene som kommer til NM har kvalifisert seg gjennom delkonkurranser tidligere i år. Alle som blir kåret til norgesmestre i helga er kvalifisert til EM-finalen i Østerrike mars. Vidar Svinsås ble selv Europamester i 2016, i klassen Master Unlimited. Jonny Børset har også deltatt i EM flere ganger.

- Flere av de som kommer til NM-finalen i helga er tidligere EM-deltakere, sier Vidar Svinsås.



Lyd, multimedia og tuning

Vidar Svinsås forklarer at konkurransene som arrangeres av EMMA omfatter fin lyd, desibel, multimedia og tuning.

Kriteriene for bedømming er litt forskjellig for de ulike klassene. I noen av klassene er det grenser for hvor mye anlegget kan koste. Da handler det altså om hvor mye man kan få til for en begrenset sum.

Det er fem dommere, og det går mye på lydkvalitet, eller fin lyd. I tillegg er det også klasser for desibel, multimedia, og for tuning, der bilen som helhet bedømmes.

Bedømming av fin lyd for de høyeste klassene starter fredag kveld, forteller Vidar Svinsås.



Arrangementet i Rindalshuset blir åpent for publikum både lørdag og søndag. Premieutdelinga vil foregå ca kl 15 på søndag.



Bildet: Vidar Svinsås (t.v.) representerer EMMA Norway, og er en av dommerne i mesterskapet i helga. Jostein Landsem deltar i NM for første gang.