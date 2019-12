Arrangerer Laksedager også i 2020

19. og 20. juni 2020 er det klart for den andre utgaven av Laksedagene i Surnadal.

Det er et samarbeid mellom en rekke lokale aktører, som nå jobber med å få på plass et komplett program for Laksedagene.

Allerede nå er det klart at Surnadal kommune og Surnadal Sparebank arrangerer torgdag lørdag 20. juni, mens Surnadal Konseptuvikling (SKUV) arrangerer utekonserter både fredag og lørdag.

Surnadal Jeger- og Fiskerforening arrangerer familiefiske på Glønavatnet torsdag 18. juni, og i tillegg er det bekreftet at både Thon Hotel Surnadal og Alti Surnadal med på arrangørsida, som i fjor.

Mandag var Karin Halle og Harald Bredesen fra Surnadal kommune, Liv Dalsegg fra Surnadal Sparebank, Øystein Hjelle Bondhus fra SKUV og Øyunn Aune fra Thon Hotel Surnadal samlet for å diskutere neste års festdager.

De forteller at det jobbes med flere arrangementer i forbindelse med neste års Laksedager. Samtidig understreker de at organisasjoner som har ideer til arrangement de ønsker å knytte opp mot Laksedagene 2020 er hjertelig velkomne til å ta kontakt.

– Laksedagene er en stor dugnad, og hvis flere har lyst til å bidra med ulike arrangementer, er det bare å si fra, sier Øystein Hjelle Bondhus, styreleder i SKUV.

I fjor tok 400 turen da DJ Genius Whyte, Llumé og A.A.Martin stod på utescenen fredag kveld, mens House of Holger trakk det dobbelte dagen etter. Det er per dags dato ikke klart hvilke artister som blir å finne på Laksedagene-scenen 19. og 20. juni neste år.

Gjengen bak Laksedagene er klare på at arrangementet handler om å skape liv og røre i bygda.

– Ja, Laksedagene skal være en stor sosial sammenkomst, med mål om å få ut folket både på dagtid og kveldstid. Med en fin blanding av innhold, har vi tro på at vi skal få til det i 2020 også, sier SKUV-styrelederen.

I fjor hadde arrangørene i overkant av to måneder på å planlegge Laksedagene, så når de nå annonserer Laksedagene 2020 i desember året før, har de langt bedre tid denne gangen.

– I fjor ble det et par rimelig hektiske måneder for å få i stand arrangementene, men vi syntes det var så viktig å videreføre det gode arbeidet som var gjort av Norsk Laksefestival. Vi hoppet vel i det uten å egentlig vite helt hva vi gikk til, sier Bondhus, og legger til:

– Nå gleder vi oss til en ny runde, litt klokere av erfaringene fra i fjor, så det er bare å holde av datoene først som sist.