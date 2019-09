Aron - en hverdagshelt

Aron kom til verden i mai for tretten år siden, og ble født med tre ulike funksjonsnedsettelser. Arthrogryposis multiplex congenita (AMC), som gjør at leddene er stive og bøyd. Klumpfot, som er en medfødt feilstilling i føttene, og Skoliose som medfører skjevhet i ryggsøylen.

For at Aron skal kunne klare å holde ryggen oppe, er han avhengig av to kraftige stenger som er operert inn i ryggen. De siste sju årene har Aron gjennomført rundt tjue operasjoner, først og fremst for å stramme stengene som holder ryggen hans på plass. Etter den siste operasjonen fikk han en infeksjon, slik at stengene måtte tas ut. I den siste tiden har det derfor vært tungt for Aron som må bære ryggen sin selv for første gang på sju år. I november er det klart for en ny operasjon, hvor målet er å få på plass stengene på nytt.

Til tross for dette har Aron ingen planer om å la utfordringene hindre han i å gjøre det han liker aller best – nemlig å sykle! På to hjul er han ustoppelig.

- Jeg elsker å sykle, og spesielt terrengsykling og «Downhill». Jeg har gått til innkjøp av en kvalitetssykkel med fulldemping, og den kan ta meg hvor som helst, smiler han.

Aron har nettopp startet på Rindal ungdomsskole, og kan fortelle at han bruker friminuttene til å sykle.

- Det er bare et problem. Et tre har falt over stien vi sykler, så jeg kommer meg ikke hele veien rundt. Det synes jeg Rindal kommune kunne ordnet opp i. Hvis ikke vurderer jeg å ta med meg sag å ordne opp selv, sier han ivrig.

Aron er også svært interessert i alt som har med motor å gjøre, og er oppvokst i garasjen sammen med pappa Stig. Selv om han bare er 13 år, har han allerede kjøpt seg bil – og ikke hvilken som helst bil. I garasjen står nemlig gliset – en 1969-modell AMC Rambler.

- Jeg bare måtte ha denne modellen. Bilen heter tross alt AMC – akkurat det samme som diagnosen min, smiler en stolt bileier.

De aller fleste kjenner ofte på at tiden går for fort, men det er en påstand Aron er helt uenig i.

- Tiden går alt for sakte! Jeg vil bli 18 år nå, ta lappen og cruise rundt med bilen min og spille musikk, sier han.

Eget kapittel i viktig bok

I fjor høst kom mamma Åsa over en annonse hvor Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon etterlyste barn med funksjonsnedsettelser som ville fortelle om sin hobby i forbindelse med et bokprosjekt.

Arons historie vekket forfatter Christina Skreibergs interesse, og Aron er et av tolv barn som fikk være med i boken som har fått tittelen «Alle kan! 12 hverdagshelter forteller sine historier».

Alle kan! er en reportasjebok for barn i alderen 5 - 10 år. Boken portretterer tolv barn med funksjonsnedsettelser og deres hobbyer. Boken handler om at alle kan noe, selv om ingen kan alt.

Målet med boken er å vise at barn med funksjonsnedsettelse er som alle andre barn. De er like forskjellige, like opptatt av hobbyene sine og av drømmene sine.

Aron var ikke i tvil om at han ville stille opp på prosjektet.

- Jeg vil fortelle andre at de ikke må gi opp selv om de har en diagnose. Alt er mulig om du vil. Det er derfor boken heter Alle kan!,sier han.

Hva drømmer du om da, Aron?

- Min største drøm er å klare å ta «Backflip» på sykkel. Jeg skal klare det en dag. Det er bare å øve og øve, sier han.

Fredag 20. september er det stor lanseringsfest på popsenteret i Oslo, hvor blant annet barneombud Inger Bejer-Engh kommer.

- Vi har ikke sett det ferdige produktet, så vi er veldig spent. Men vi er trygge på at dette blir en god bok med et viktig budskap, som forhåpentligvis vil være til inspirasjon for andre, sier Åsa Løvrød.

Det vil bli mulig å få kjøpt boka for 349,- i bokhandlere over hele landet.