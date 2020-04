Arkivverket publiserer tusenvis av nye krigskilder på nett

Tyske soldater marsjerer på Karl Johan i Oslo, april 1940 (foto: Arkivverket/Riksarkivet/NTBs krigsarkiv).



Dette skriver Arkivverket i en pressemelding fredag.

I vårslippene publiserer Arkivverket dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. Årets vårslipp er delt på to datoer, 9. april og 8. mai. I anledning av at det er 80 år siden invasjonen og 75 år siden frigjøringer legger Arkivverket ut dokumenter og fotografier knyttet særlig til de to begivenhetene. De er hentet fra arkiver som enten nylig er kommer til Arkivverket, nylig er ordnet eller hvor taushetsplikten nylig er opphevet.

For riksarkivar Inga Bolstad er vårslippet en sentral del av Arkivverkets arbeid med å gjøre arkivkildene kjent og tilgjengelige.

– Siden i fjor høst har vi jobbet med å identifisere og digitalisere nytt spennende materiale fra andre verdenskrig. Første del av dette er i dag publisert i Digitalarkivet. Vi har som en hovedsatsing å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle, uavhengig av tid og sted. Vi vet at den digitale tilgangen fører til økt bruk av viktig historisk dokumentasjon, og det er også viktig i et demokratisk perspektiv, sier Bolstad.

I vårslippet 9. april presenterer vi både tyske og britiske angrepsplaner på Norge, skriftlige rapporter fra alle norske kommuner om hva som skjedde de første to krigsmånedene, tilsvarende dokumentasjon om militære begivenheter i Valdres, fotografier av ødeleggelsene våren 1940, samt personlige beretninger fra fire sentrale aktører: kronprinsparets adjutanter i form av et ektepar, en oberst og en politimann - som også var spionjeger.

En nærmere omtale av kildene finner du på arkivverket.no, eller du kan gå direkte til kildene i Digitalarkivet.

Et nytt vårslipp kommer allerede 8. mai i år, og da er det registre over nordmenn i fangenskap som er det sentrale.

Totalt i årets to vårslipp slipper Arkivverket nær 100 000 sider.



Et av bombekraterne i Åndalsnes etter tyske bomber i april 1940 (original bildetekst). (Foto: Arkivverket/Riksarkivet/NTBs krigsarkiv.)