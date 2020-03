ARK Bokhandel åpner i Alti Surnadal

Lars Ove Løseth var første foredragsholder under Surnadal Sparebanks næringslivsdag torsdag. Han kom med store butikknyheter, som omhandler Alti Surnadal.

Princess åpner ny og oppusset butikk i de gamle Notabenelokalene i slutten av april, mens ARK bokhandel flytter inn i Princess' tidligere lokaler i sommer.

– Det ble signert kontrakt tirsdag, og ARK bokhandel kommer med hele sortimentet sitt. Det inkluderer konseptet Barnas ARK, sier Lars Ove Løseth.

Han fortalte at de har jobbet med å få inn en ny bokhandel siden det ble klart at Notabene la ned butikken sin i Surnadal. I og med at Solfrid og Hans John Hansen, som har drevet leketøysbutikk i senteret i 41 år, avslutter driften i sommer, var det også behov for lekebutikktilbud.

– Vi fikk mange kommentarer om dette på Facebook, og folk ønsket seg både ARK og leketøysbutikk. Det er derfor med stor glede vi kan annonsere at fullsortimentstilbudet til ARK nå kommer til Alti Surnadal, sier Løseth, som setter pris på innspillene fra kundene.

– Det er bra at det blir satt forventninger til, og at kundene er klare på hva de vil ha, sier han, og legger til:

– Når vi nå får en bokhandel, er min forventning til kundene at de bruker denne bokhandelen - dersom de vil at den skal vare.

Løseth fortalte at det vil komme flere nyheter etter hvert.

– Det kommer mer, vi jobber med flere ting, og vi har stor tro på ombyggingsprosjektet vi er i gang med. Vi tror at senteret kommer til å fremstå moderne og bli utrolig bra når vi er ferdige med dette prosjektet.

Det skal etter planen skje i høst, inn mot jul.

Løseth mener senteret i Surnadal går gode tider i møte.

– Det har vært litt mørke skyer over senteret. Vi har mistet gullsmed, parfymeri og kiosk, og til slutt bokhandelen på tampen av fjoråret. Vi gjør derfor en betydelig ombygging på hoveddelen av senteret.

Det som allerede har skjedd er at Nille har flyttet inn i de gamle lokalene til kiosken, mens Bente Edvardsen har forlenga avtalen.

– Det er vi veldig glade for. Er det noen som får folk til å handle, så er det Bente, smiler Løseth, og fortsetter:

– I tillegg kommer Tor Rune Halset inn med sitt nye konsept, The Loox, mens Johansen Bakeri pusser opp og bygger ut. Optiker Ivar Øverlie flyttet inn i nye lokaler i går, så nå blir det full fart framover.



Løseth under foredraget torsdag.



Optimist, tross flere trusler mot bransjen

I tillegg til lokale nyheter, snakket Løseth om morgendagens kjøpesenter-bransje, med trender, trusler og muligheter.

Han har naturlig nok tro på kjøpesenterbransjens framtid, og viste til at nordmenn handlet for 560 milliarder kroner i 2018.

Netthandel blir ofte trukket fram som den store trusselen mot de fysiske butikkene, men Alti-sjef Løseth fortalte:

– Selv om folks oppfatning nok er at grensehandelen er den største trusselen, er det bare en del av det. Man har også grensehandelen, og det vi handler når vi er på ferie. Akkurat det er kanskje det mest undervurderte, for vi reiser mer og mer, sier Løseth, og fortsetter:

– Netthandelen har i snitt økt med 15 prosent de siste fem årene, og feriehandelen med 10 prosent. Men prosenten blir fort høy når volumet er lite, så i kroner og øre er veksten klart størst på fysisk handel.

Mens 1/3 av butikkene i fysisk varehandel gikk i underskudd i 2018, var andelen blant nettbutikkene på rundt halvparten.

– Vi må snu utviklingen i den fysiske varehandelen også, men tallene viser at det ikke er bare, bare å drive nettbutikk. Det skyldes en ekstrem etablering av nettbutikker, og ekstrem konkurranse. Likt for begge deler er likevel at trenden går feil vei, sier Løseth.

Han trekker fram negative endringer i kronekursen som en trussel mot varehandelbransjen.

– Mange kjøper inn varer i amerikanske dollar, og når kursen går fra 6 kroner til 9,50, forsvinner bruttofortjenesten bare på kursendringa.



Vil gi folk mer fritid

Løseth viste også til endringer i folks forbruksmønster og befolkningens sterke ønske om mer fritid.

– Særlig yngre folk har økt bevissthet på kvalitet, og bruker heller mer penger på få innkjøp enn den gamle bruk og kast-mentaliteten. Det utfordrer tradisjonell varehandel, men gir samtidig nye muligheter, sier han, og legger til:

– Nå for tida har vi det så travelt at det er så vidt vi har tid til å jobbe. Det at tida er så verdifull for folk, gjør at vi har stor tro på å samle alt på et sted. Og da tenker vi ikke bare på handel, men å samle alle mulige tjenester – alt fra helsetjenester til bilvask.

Og nettopp det å samle alt kundene trenger, er sentralt i Altis visjon.

– Alti skal gi deg alt på ett sted, slik at du får tid til å leve mer, sier Løseth.

28-åringen forteller at folks behov for å være sosiale gir stor tro på kjøpesenternes fremtid.

– Folk er sosiale, og det blir mer og mer vanlig å treffes ute på café i stedet for å be hverandre hjem. Storbyene ligger først i utviklingen her, men vi ser trenden også i Surnadal, Sunndal og Kristiansund, sier han, og smiler:

– Vi skal være en plass som gjør at du får så mye fritid som mulig, og i tillegg en plass der du kan bruke den.



Surnadal sentralt i kjøpesenter-Norge

Løseth forteller at han ofte får spørsmål fra nasjonale medier om det er mulig å drive kjøpesenterforvaltning på et såpass lite sted som Surnadal.

– Da svarer jeg at vi har holdt på med kjøpesenterforvaltning i 30 år her, og det er jo gøy at to av de tre største kjøpesenterkonsernene, Olav Thon Gruppen og Alti, holder til her.

Alti-sjefen viser til at 27,5 prosent av alle Norges kjøpesentre er forvaltet fra Surnadal.

– Og like artig er det at 3,1 prosent av alle sysselsatte i Surnadal kommune jobber innen kjøpesenterforvaltning – og det er uten alle de som jobber butikkene, sier Løseth.

Han viser videre til at skillet mellom bransjene viskes mer og mer ut.

– Apoteker selger kosmetikk og sminke, dagligvareforretninger selger lester og truser, mens sportsbutikker er mer tekstiltunge enn før. Trenden er at antallet butikker går ned, men sortimentet blir breiere. Det å finne en varegruppe du kan tjene penger på, uten å bruke stor plass eller øke personalkostnadene, er en fin måte å vokse på, sier han, og legger til:

– Samtidig gjør det at det blir større konkurranse på alle varegrupper, man er ikke alene om å selge noe som helst lenger.

Som et eksempel viser Løseth til at andelen kleshandel som faktisk skjer i klesbutikker har gått ned fra 80 prosent i 2012 til 70 prosent i 2018.

– 10 prosentpoengs nedgang er ganske mye. Utviklinga på kleshandel er flat, men veksten skjer i dagligvareforretninger og sportsbutikker.

For kjøpesenterforvalternes del, slår dette ut blant annet i et behov om mer plass per butikk.

– Ja, det blir gjerne færre, men større butikker, og for oss i kjøpesenterbransjen betyr det at vi må slå sammen en del lokaler. Samtidig gjør den teknologiske utviklinga at enkelte bransjer kan trenge mindre plass, fordi nye, teknologiske løsninger gjør at de ikke lenger trenger å vise fram alt fysisk i butikk.

Løseth peker på at teknologiutviklinga også gjør at det å være synlig på nett, selv om man er en fysisk butikk, blir viktigere og viktigere.

– Det vi ser er at flere og flere kjøpsreiser starter «fra sofakroken», på telefon eller nettbrett. Derfor er det viktig for alle som driver med varehandel å være synlige på nett, uansett hvilke kanaler man bruker.

– I kjøpesenter i framtida vil det nok være færre, men større butikker, økt andel av serveringssteder og økt andel av tjenester og helsetilbud. I tillegg vil samhandlingen mellom fysisk handel og internett være viktig, sier Løseth.



Banksjef i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen, og Lars Ove Løseth.