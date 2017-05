Ariens plenklippere er å finne i butikken hos Roald Moen AS ved industriveien 68 i Surnadal.



Når du kjøper et produkt fra Ariens blir du eier av en solid maskin som er kjent for høy kvalitet og lang holdbarhet.



Dersom du trenger hjelp til service og/eller vedlikehold av din gamle snøfreser eller gressklipper, lønner det seg alltid å ta kontakt med oss. Vi har eget verksted.



Klippeglade kunder er alltid velkommen!