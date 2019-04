Arbeidsforholdene for ansatte i Rindal kommune

Jeg er en av de 7 ansatte som skrev under på et leserinnlegg på Trollheimsporten den 11 september 2015.

I media og leserinnlegg kan en få inntrykk av at vi som undertegnet leserinnlegget, har skrevet dette i fellesskap. At vi har hatt samme grunnlag før vi undertegnet. Og at vi har hatt den samme opplevelsen av ledelsens håndtering i ettertid.

Det stemmer ikke at innlegget ble skrevet i fellesskap. Ble selv forelagt et ferdigskrevet brev og spurt om jeg var enig i innholdet, og om jeg kunne skrive under.

I denne perioden, da leserinnlegget ble publisert, var det av forskjellige årsaker krevende forhold på langtidsavdelingen. Skal ikke gå nærmere inn på hva de bestod i. Brevets innhold stemte godt med min oppfattelse av situasjonen, og jeg hadde da ingen betenkeligheter med å skrive under.

Det som jeg imidlertid ikke fikk noen opplysninger om, var at forholda noen dager i forveien hadde vært tatt opp med kommunens ledelse. Kommunen hadde lovet å sette seg inn i saken, og bedre situasjonen. Føler derfor nå i ettertid, at jeg hadde for dårlig grunnlag og for lite fakta til å skrive under på innlegget.

Når det gjelder møtene med kommunen, har jeg aldri følt at de har vært ubehagelige. Har heller aldri måttet skrive under på at jeg var faglig udyktig, eller forplikte meg til å ta imot veiledning.

At arbeidsforholdene på min arbeidsplass beskrives som kritiske, kjenner jeg meg ikke igjen i. Samarbeidet med ledelsen fungerer bra, og utfordringene fra 2015 er det stort sett ordnet opp i. Arbeidsmiljøet er etter min mening helt ok.

Det er også blitt skrevet at sykefraværet i Rindal kommune har hatt en prosentvis økning på 48,1 prosent, og økningen kan ha sammenheng med konflikter på arbeidsplassen. Vet ikke hvor dette tallet kommer fra. Men fra en oversikt som AMU har utarbeidet har sykefraværet fra 2001 til 2018 variert fra 6,2 til 10,3% .I 2018 lå det på 8,1% ,det laveste siden 2012.

Til slutt vil jeg understrekke at det som er skrevet her, kun er min oppfatning og mening. At andre kan kun ha opplevd det annerledes har jeg full forståelse for.



Svitlana Titarenko

Sykepleier. Gruppekoordinator langtidsavdelingen.