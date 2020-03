Anmelder ulovlig scooterkjøring i Rindal

På grunnlag av observasjonene i helga har Statens naturoppsyn (SNO) nå anmeldt 12 snøscooterførere for ulovlig kjøring.

Erik Ydse, som er naturoppsyn i SNO med fagansvar for motorferdsel i utmark, opplyser at personene så langt er ukjente, men at SNO har mange gode bilder av kjøringa, scooterne og personene.

– Vi fikk tips om kjøringa fra lokalbefolkninga i 11-tida på lørdag. Da beordret vi et fly til området, sier Ydse.



Rindal - en "hotspot"

Han forklarer at SNO bruker fly for å lokalisere såkalte "hotspot"-områder for ulovlig kjøring, og at Rindal nå er det området i Trøndelag som har mest ulovlig aktivitet.

Erik Ydse har notert at tipsene i helga kom fra Rindalsskogen og Lomundal. Ut fra flyfotoene og kartet beskriver han området der snøscooterkjøringa foregikk, et stort område på ca 10 km x 8 km. Dette gjelder fjellområda på nordsida av Rindal, blant annet Løfallfjella.

– Scooterkjøringa fortsatte mens flyginga pågikk. De kjørte ikke i retur selv om flyet var over dem, sier Ydse.

Han påpeker at scooterkjøringa pågikk i til dels rasfarlige områder. Fra flyet observerte man en snøscooter som veltet, gikk kast i kast nedover fjellsida, og ble ødelagt. Føreren hoppet av. En annen scooter ble lagt over på sida for ikke å velte på samme måte.



Går på bekostning av liv og helse

– Dette er kjøring som går på bekostning av liv og helse. Det er farlig også for redningsmannskaper som må hjelpe de som forulykker i rasfarlige områder, sier Ydse.

Han påpeker at denne typen kjøring aldri vil kunne tillates i lovlige rekreasjonsløyper, heller.

SNO har mange bilder fra det samme området i Rindal, som er tatt gjennom flere år. De også har oversikt over hvilke utgangspunkt sporene kommer fra.



Bred politisk enighet om at frikjøring ikke er ønskelig

– Det som er viktig for oss er at de som kjører ulovlig forstår at de må slutte med det. Dette er kjøring for lek og rekreasjon, uten nyttig formål, sier Erik Ydse.

Han viser til at regjeringen i behandlingen av statsbudsjettet i 2015 påpekte at "Krav om bestemte traseer og mål er nødvendig for å unngå tillatelse til ren frikjøring, som det er bred politisk enighet om at ikke er ønskelig."

SNO har merket seg at de kommunene som gir mest tillatelser til scooterkjøring også har mest ulovlig kjøring. Det ser derfor ut som at mye scooterkjøring fører til mye ulovlig scooterkjøring. Men det er også slik at de fleste søknader om lisens for scooterkjøring blir innvilget, så det er gode muligheter for å kjøre scooter på lovlig måte.

Erik Ydse forteller videre at SNO har et godt samarbeid med Snøscooterklubbenes fellesråd, som ikke ønsker ulovlig scooterkjøring, siden det ødelegger for deres arbeid med å få opprettet lovlige scooterløyper.



Tips til Miljødirektoratet

På Miljødirektoratet sine nettsider er det nå mulig å sende inn tips anonymt om ulovlig motorferdsel i utmark. Her får man opp kart hvor man eventuelt kan merke av hvilket område det gjelder.

– Her kan man velge å være helt anonym. Om man oppgir navn og telefonnummer er man også anonym, vi går aldri ut med navn på de som tipser oss, men da har vi mulighet til å ringe og spørre om flere opplysninger, sier Ydse.



Politiet rykket ut til Rørdalen

Politiet ved Orkdal lensmannskontor rykket ut til Rørdalen i Rindal samme ettermiddag, etter en del tips om ulovlig scooterkjøring. Der observerte de flere biler med tomme snøscooterhengere, men ingen mennesker var å treffe, opplyser lensmannskontoret.

SNO oppretter sak på dette, på grunnlag av flyfoto og øvrige opplysninger i saken, opplyser politiet.



Ikke lovlige løyper i Rindal

Rindal kommune har tidligere jobbet med å opprette lovlige løyper for snøscooter, men arbeidet måtte legges på hylla fordi flere grunneiere ikke ønsker scooterløyper over sin eiendom.



Foto: Statens naturoppsyn