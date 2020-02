Anerkjent trener på besøk i Surnadal Taekwon-Do Klubb

Kjell Gunnar Polden og Stephen Ryan

- Dette er en happening for oss, sier Kjell Gunnar Polden, leder i Surnadal Taekwon-Do Klubb. Det er første gang Ryan er i Norge, og da er det stas at han kommer til Surnadal.

Polden har møtt Ryan flere ganger på arrangementer i utlandet, og fulgt med ham i mange år. Da de møttes på pub i Nederland, inviterte Polden Ryan til Surnadal. Polden mener at besøket er en god reklame for Surnadal og at Ryan har utrolig mange kontakter.

Ryan forteller at han synes det er flott å komme til Norge. Han liker å reise rundt og treffe nye folk og se andre kulturer. Uansett hvor han kommer, møter han den samme lidenskapen for sporten. Det blir en spesiell kontakt mellom folk.

Til daglig er Ryan gymlærer i ungdomsskolen. I tillegg driver han en egen Taekwon-Do-klubb på hjemstedet. Han sitter også i ulike styrer i forskjellige Taekwon-Do-organisasjoner.

- You Know how it is, smiler han og kikker bort på Kjell Gunnar Polden. Og Polden nikker enig. Han vet hvordan det er, etterspørsel etter folk som vil ta på seg verv er alltid stor.

Ryan har også selv gjort det bra i internasjonale konkurranser. Han har flere finaleplasser både i EM og VM, og han har vunnet Wordcupen.



Ryan observerer

Jordnær

- Han er veldig jodnær, sier Helen Semb, Christine Bakken Fjeld, Iril Lervold og Valentine Herskedal.

De fire damene kommer fra Trondheim for å trene med Ryan i helga. Alle fire er tidligere elever ved Nordmøre Folkehøgskule. De merker at Ryan vil at alle skal lære noe, uansett hvilket nivå de er på. De sier at mye av det de har trent på i dag, er ting de har vært borti før, men at Ryan har gitt dem en ny innfallsvinkel på øvelsene.

Kjell Gunnar Polden forteller at filosofien til Surnadal Teakwon-Do Klubb er at alle skal være med og kunne trene på sitt nivå. Glede, verdier og personlig vekst er viktigere enn prestasjoner.

- Vi tenker bredde, sier han. Av og til dukker det opp noen som er veldig god. Det er vi sjølsagt veldig glade for, men det er ikke det som er hovedintensjonen med klubben.

Jentene fra Trondheim sier at de føler at dette også er Ryans filosofi i denne sammenhengen, selv om han til daglig jobber med topptalenter på Irlands landslag.

- I dag vil han gi alle noe, og det virker som han bryr seg om hver enkelt av oss. De mener at Ryan er en veldig bra trener, og at de forstår hvorfor Irland har så mange gode utøvere.

Sammen med de fire unge damene, er det medlemme fra Surnadal Taekwon-Do Klubb og klubben på Ålvundeid som trener i dag.

Tatt ut til EM



Una Langeland Gravvold er tatt ut til EM junior i Slovakia i vår

På scenekanten i gymsalen finner vi 17 år gamle Una Langeland Gravvold, som er uttatt til EM i juniorklassen i Bratislava, Slovakia i vår. I dag er hun tilskuer, siden hun har en skade i foten, men skal være klar til VM i månedsskiftet april/mai. Fremdeles er hun junior, men fra det året hun fyller 19, er hun senior, og da blir det et helt annet nivå på konkurrentene, forteller hun. Da skal hun konkurrere med folk som har trent i mange år.

Selv har hun trent Taekwon-Do siden hun var 9 år og har i dag svart belte. Det betyr at hun har gått gradene gjennom hvitt, gult, grønt, blått, rødt og svart. Hun trente i Halsa til hun fikk grønt belte, men flyttet da over til Surnadal. I klubben er det i dag tre juniorer med svart belte, forteller hun.

Det er flere grener i Taekwon-Do, og det er sparring som er Unas spesialitet. På landsbasis er den 40 juniorer som er tatt ut til EM.

- Det er først og fremst for å ha det gøy, smiler Una. Jeg drar ikke til EM med forventning om å komme hjem med medalje, med det er veldig spennende å treffe folk i verdenstoppen og få nye erfaringer.

Også Una har obervert fra scenekanten at Stephen Ryan er en dyktig trener.

- Vi ser at han bryr seg, sier hun.

En av de beste

Både i dag og i morgen vil Kjell Gunnar Polden ta med Stephen Ryan rundt i bygda.

Ryan er ikke vant til snø hjemmefra, men familien har hytte i Sveits, og han sammenligner Norge med Sveits.

Det er ikke bare Taekwon-Do-utøverne i Surnadal som skal få nye erfaringer i helga. Søndag har Polden planer om å ta med Ryan til Sæterlia.

- Han sier han har hatt ski på beina to ganger før, ler Polden, så dette skal bli spennende.

Også Polden er mektig imponert over Ryan, og sier han er fantastisk dyktig.

- Jeg har drevet med Taekwon-Do i 40 år, og dette er noe av det beste jeg har sett, sier Polden.