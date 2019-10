Søndag 20. oktober arrangeres Amfi BUA-cup i Surnadal Idrettshall, som er en fin avslutning på fotballsesongen for barne- og ungdomsavdelingen til Surnadal IL Fotball. Nærmere 100 jenter og gutter fra 6 til 12 år vil være i aksjon på parketten, og den første kampen sparkes i gang klokken 10:00.

Her er det mulig å kjøpe seg en kaffekopp og en bakelsrunding, og sette seg ned og se på at alle de dyktige fotballspillerne har det gøy med fotball. Det vil være kr 50,- i inngangspenger for voksne (over 18 år), og alle som kjøper billett vil være med i trekningen av fire gavekort á kr 500,- fra vår cupsponsor AMFI.

Denne uken selges det også lodd fra stand på ALTI Surnadal og ved Coop Extra. Kjøp lodd og støtt barne- og ungdomsavdelingen i Surnadal IL Fotball, og bli med i trekningen av masse flotte premier.

Velkommen til en hyggelig fotballdag i Surnadal Idrettshall.