Alti Surnadal skal bygges om: lokale leietakere satser stort

– For alle kjøpesentere kommer det en dag der det vil være naturlig å ta større grep, og vi har spekulert mye på hva som er de riktige løsningene for Alti Surnadal. Vi er nå glade for å kunne presentere planene våre.

Det sier Lars Ove Løseth, administrerende direktør i Alti Forvaltning.

Planene Løseth viser til, er en massiv ombygning og modernisering av den delen av Alti Surnadal, som ligger nærmest Skei. Arbeidet har allerede så smått startet, og skal foregå med full styrke fram til oktober-november i år.

– Flyttingen av Nille var egentlig første steg i dette prosjektet, og de har virkelig fått fart på sakene etter flyttinga. Så det har vært en kjempesuksess. Det håper og tror vi resten blir også, sier Løseth.

Han synes det er ekstra gøy at lokale leietakere, som Ivar Øverlie, Arne Johansen, Tor Rune Halset og Bente Edvardsen, går i bresjen for videre satsing i forbindelse med ombyggingen.

– Vi synes det er veldig artig at de lokale leietakerne våre er så tidlig ute med å signalisere at de har tro på prosjektet, og at de vil satse sammen med oss. Det er mye positivitet rundt senteret i Surnadal og kjedekonseptet vårt.

Alti Forvaltning satser stort, og i tillegg til å ha ansatt ny kontraktsforvalter, har de lyst ut både etter eiendomssjef ved Oslo-kontoret og regnskapsfører i Surnadal.



Dobler antall sitteplasser

Det er Setra Drift, med Ola Inge Sæther i spissen, som står for selve ombygginga, som fører med seg en del strukturelle endringer.

Rent konkret flytter Ivar Øverlie AS inn i lokalene Diamant hadde tidligere, i tillegg til at de får deler av de gamle lokalene til Nille.

Det gir rom for Johansen Bakeri til å doble antall sitteplasser, og de utvider til å inkludere både Ivar Øverlies nåværende lokaler og litt til. Også fellesarealet i senteret blir utvidet, for å skape et torg der folk kan samles, eller slappe av mellom handleslagene.

Arne Johansen antyder at en ny, utvidet og forbedret kafé kan være klar rundt månedsskiftet april/mai. I byggeperioden kommer Johansen Bakeri til å holde åpent i lokalene der Nille holdt til før.

– Målet er å bli Surnadals beste spisested. Det er det vi satser på, og vi har trua på at vi skal få det til. Vi kommer til å utvide lunsjtilbudet vårt betraktelig, mer mot middager, og på kveldstid vil vi satse på pizza, sier Johansen, som forteller at ny pizzaovn er en del av storsatsingen deres.

– Det blir rett og slett en full runde med ombygging for oss, så alt vil fremstå helt nytt etterpå, sier han.

Som følge av oppgraderingen kommer Johansen Bakeri til å lyse ut etter en person som skal drive den nye satsingen.



Tor Rune Halset, Lars Ove Løseth, Bergsvein Brøske, Lorentz Sæter og Arne Johansen.



Halset og Edvardsen med på satsinga

Tor Rune Halsets nysatsing The LOOX blir også en del av det nye Alti Surnadal, og det er nå bestemt at Halset & co skal inn i lokalene Ringo disponerer i dag.

Halset har kjempetrua på det nye prosjektet, og peker på utvidelsen av fellesareal og Johansen Bakeri som viktige for The LOOX’ del.

– De nye planene, og ikke minst at Arne utvider, gjør senteret enda mer attraktivt. Folk liker å sitte og se og bli sett, så det er kjempebra at det blir flere kaféplasser og større fellesareal. Jeg synes planene Lars Ove og gjengen legger opp til er veldig spennende, sier han, og fortsetter:

– Vi må alle tenke på våre egne handelsmønstre, og på hvilke tilbud vi ønsker å ha rundt oss. Det gjelder alt fra handel til sykehjemsplasser; det er viktig at vi skaper ting i bygda vår.

Bente Krangnes Edvardsen har i mange år vært en viktig aktør ved butikksenteret i Surnadal. Onsdag ble det klart at hun forlenger leieavtalen, og at også hun har planer om justeringer og forbedringer.

Edvardsen var ikke til stede på onsdagens pressetreff, men får ros av Alti-direktør Løseth.

– Bente har vært viktig for dette senteret lenge, og hun er en sentral del av det vi ser nå: at viktige brikker i senteret blir enda bedre. Samtidig har vi Tor Runes konsept, som tilfører oss noe nytt, og den kombinasjonen er veldig god.



Arne Johansen (t.v.) og Tor Rune Halset.



– Kundene vil merke enorm forskjell

Eiendomssjef i Alti, Bergsvein Brøske og senterleder ved Alti Surnadal, Lorentz Sæter, forteller om et dynamisk prosjekt, der plantegningene har endret seg fra dag til dag den siste tida.

– Tegninga vi har nå er vel versjon 12, eller noe i den dur, smiler Brøske, og fortsetter:

– Vi har hatt tett kontakt med alle berørte leietakere, og det overordnede målet er selvsagt å gjøre Alti Surnadal best mulig – slik at kundene får lyst til å komme hit. Senteret skal være en levende møteplass.

– Vi gleder oss veldig til denne satsingen, sammen med gode leietakere, supplerer Sæter.

Brøske forteller at det fredag er klart for første møte med interiørarkitekt Liv Anne Øveraas, og berømmer både eiere og leietakere for det han opplever som en imponerende vilje til å satse.

– Lorentz og jeg er privilegerte, for her har vi eiere som vil utvikle senteret på en best mulig måte, og leietakere som ser ombyggingen som en mulighet for å satse enda større. Denne satsinga koster, men så har vi også stor tro på at det skal gå bra, sier han.

Lars Ove Løseth forteller at ombyggingen vil berøre så godt som alle butikkene i den berørte delen av senteret.

– Her er det ikke bare snakk om at en butikk skal inn der en annen har gått ut. Det er en full ombyggingsrunde, og veggene kommer ikke til å bli værende der de er i dag.

Han lover at det å ta turen innom Alti Surnadal vil bli en helt ny og mer moderne opplevelse for kundene.

– Kundene kommer til å merke enorm forskjell. Det blir glassfasader og runde, mer moderne hjørner, større fellesareal og smalere «gater». Hovedgata i delen av senteret som ligger nærmest Skei, som er den som skal bygges om, skal også flyttes, sier Løseth.

Etter ombygginga vil man nemlig kunne se direkte fra der Altiett-gavekort-automaten står i dag, til der Ringo er, og The LOOX skal inn etter hvert.



Trappa opp til 2. etasje skal vekk, og det blir laget ny inngang til 2. etasje.



Positive ringvirkninger for lokale bedrifter

I og med at ombyggingsprosjektet foreløpig ikke er ferdig prosjektert, er heller ikke sluttsummen for kostnadene klar.

– Hadde vi visst hvor stor sluttsummen blir, hadde vi ikke satt i gang prosjektet, ler Tor Rune Halset.

– Vi tror selvfølgelig at både opplevelsen for kundene og økonomien i dette blir bra på sikt, men det blir jo spennende å se hva det blir kostende til slutt, smiler Lars Ove Løseth.

Han forteller at det i det nye senteret er planer om å lage et eget lekerom myntet på barnefamilier, mens Lorentz Sæter forteller at det i fellesarealet vil bli laget en scene eller lignende, slik at det legges til rette for aktivitet.

Bergsvein Brøske er klar på at aktivitet er alfa og omega.

– Vi vet fra tidligere at aktivitet avler aktivitet, og folk skal finne de tjenestene de trenger her, sier han, og trekker fram de store ringvirkningene Altis storsatsing får for andre, lokale bedrifter.

– Et prosjekt som dette gir jo voldsomme synergieffekter. Vi har allerede innleide arbeidsfolk i gang, og det blir bare flere og flere etter hvert. Så en slik satsing bidrar i aller høyeste grad til lokal verdiskapning, sier han, og får støtte fra Lorentz Sæter:

– Ja, både snekkere, malere, elektrikere, rørleggere, flisleggere og folk som jobber med ventilasjon og lignende, kommer til å være tungt involverte her. Så et slikt stort og spennende prosjekt gjør at det drypper på flere.



Lars Ove Løseth og Lorentz Sæter.