Alti kjøper VITA-butikker av Jotunfjell Partners

Lars Ove Løseth, administrerende direktør i Alti Forvaltning AS, bekrefter at det er gjort avtale om å kjøpe VITA Classic butikker i disse kjøpesentrene:

Alti Arendal, Arendal

Alti Brotorvet, Stathelle

Alti Harebakken, Arendal

Alti Mandal, Mandal

Alti Nordfjord, Nordfjord

Alti Storkaia, Kristiansund

Alti Sunndal, Sunndalsøra

Jærhagen Kjøpesenter, Klepp

Bystasjonen, Sandnes

- Dette har vært hektisk prosess, men vi har hatt god dialog med Jotunfjell Partners og er nå glade for å ha kommet til enighet om et kjøp av ni butikker. Bakgrunnen for at vi gjør dette er vår tro på butikkene, menneskene som jobber der og at butikkene er viktige for våre sentre. Vi er nå i samtaler med personer som har god kjennskap til denne bransjen med mål om å finne en god løsning for videre drift av de aktuelle butikkene, og med dette kjøpet har vi skaffet oss litt tid for å jobbe videre med dette, opplyser Lars Ove Løseth.