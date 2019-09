Alti inngikk millionavtale med KBK

– KBK er viktig for hele Nordmøre, og det de har fått til har satt både Kristiansund og Nordmøre vesentlig mer tydelig på kartet, sier administrerende direktør i Alti Forvaltning, Lars Ove Løseth, og legger til:

– Mens Surnadal er bygda som ligger nærmest hjertet, er Kristiansund byen nærmest hjertet. Det er også et viktig satsingsområde for oss, som har to kjøpesentere der. Vi har hatt sponsoravtale med KBK tidligere også, og ønsker å være med på KBK-eventyret i enda større grad enn før.

Det er de to kjøpesentrene i Kristiansund – Alti Futura og Alti Storkaia – som sammen med sentrene i Sunndal og Surnadal, samt Alti Forvaltning, som har inngått den nye avtalen. Løseth omtaler den som en oppgradering av et langt samarbeid.

Avtalen, som utgjør 500 000 kroner for Eliteserieklubben fra ballbyen, varer i første omgang i to år, og gir Alti blant annet stadionreklame og reklame bak på begge lårene på KBKs spillershorts.

– Alti er et merkenavn som kommer opp på senter fra Lofoten i nord til Mandal i sør, så det å få det merkenavnet knyttet til KBK, som er på nasjonale tv-sendinger hver eneste uke, ser vi på som veldig positivt for å få gjort Alti-navnet og -logoen kjent, seier Løseth.



God mottakelse for nytt navn og logo

Torsdag ble Alti Futura og Alti Storkaia de første kjøpesentrene som ble omprofilert til Alti-sentre. Ytterligere 13 følger etter 19. september.

– Sentrene i Kristiansund tyvstartet i forbindelse med utbygging og nyåpning av Futura, mens resten bytter navn 19. september. Da blir det navnefest, med opplegg og mye som skjer på sentrene, sier Løseth.

Han forteller at både Alti-navnet og logoen har fått en svært god mottakelse så langt.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger både på navn og logo, det synes vi er stas. Det er ingen revolusjon i å skifte ut skilt, men det blir jo noe litt annet enn før, og mange nye kampanjer. Jeg tror folk synes det er gøy at noe skjer, og jeg tror de kommer til å like det vi kommer med.

Etter at det ble klart at LL Drifts kjøpesentre skulle gå ut av Amfi-konseptet, har det vært hektiske måneder for Alti Forvaltning.

– I utgangspunktet hadde vi ni måneder på oss til å finne nytt navn, ny profil og få ferdig alt markedmateriell, sier Løseth.

– Dersom vi noen gang skal bytte navn igjen, tror jeg vi skal bruke mer enn ni måneder, ler han, og legger til:

– Vi er veldig fornøyde med- og glade for hvordan det har blitt, men det har vært hektisk.



Doblet kontorlokalene

Og 19. september er altså datoen det nå jobbes for fullt mot. Da blir også Amfi Surnadal til Alti Surnadal.

– Vi har med oss mye kjøpsentererfaring fra Amfi-tida, så mye av arbeidet vi har gjort de siste månedene er jo kjent, sier Løseth, og bekrefter at alt er i rute til den store dagen om knappe to uker.

Mandag lanserte Alti gavekortet ALTiETT-kortet.

– Tidligere har sentrene hatt DittGavekort, som er en del av Olav Thon og Amfis markedsarbeid. Derfor har vi laget vårt eget gavekort, nå som sentrene våre blir Alti-senter, sier Løseth, og understreker:

– Det er fremdeles slik at alle som har kjøpt DittGavekort kan bruke disse på sentrene våre, så lenge de er gyldige. Man vil altså kun få kjøpt ALTiETT-kort, men det vil i en periode være mulig å bruke begge.

KBK-samarbeidsavtale, omdøping av to kjøpesentere og nytt gavekortet er ikke det eneste nye fra Alti denne uka, ifølge Løseth.

Alti Forvaltning, som har 30 ansatte, 26 av dem i Surnadal, har også doblet kontorarealet sitt.

– Utvidelsen kommer først og fremst fordi våre ansatte trengte større plass, men samtidig gir det jo muligheten for å huse flere ansatte etter hvert, dersom det blir behov for det, sier Lars Ove Løseth.



Alti Futura etter omprofilering og utbygging.

(Alle foto: Alti Forvaltning).