Alltid noe å ta tak i

Ny jobb, men samme kontorsted

Ole Solvik er sivilingeniør og har tidligere jobbet innenfor telekommunikasjon. Han har tilsammen 40 år arbeidserfaring fra Telenor og NetCom, og tenkte derfor ikke på å søke stillingen som daglig leder i Rindal IL og Rindal Næringsforum før han ble oppfordret til det. Nå har han jobbet i stillingen i litt over et år, og velger å slutte fordi han har fått en jobb innenfor samme felt som han har erfaring fra tidligere.

I den nye jobben vil han fortsatt ha kontor på Øvre Dalen i Rindal sentrum. Her er trives han godt, i kontorfellesskap med Åse Børset og Gøran Bolme i iTrollheimen. De deler også kombinert kjøkken og møterom med to ansatte i SNO og de to verneområdeforvalterne for Trollheimen landskapsvernområde. Den nye daglig leder i Rindal IL og Rindal næringsforum vil selvsagt også ha kontor her.



Fleksibel jobb

Stillingen som daglig leder i Rindal IL og Rindal Næringsforum er delt med 50% på hver av organisasjonene. Solvik forteller at stillingen gir mulighet til å forme mye av hverdagen sin selv.

I starten tok han unna forfallende arbeid for begge organisasjonene etter hvert som det dukket opp. Men de siste månedene har han valgt å jobbe ei uke om gangen for hver av arbeidsgiverne. Da blir tiden mer riktig fordelt, og man får konsentrere seg bedre om de enkelte arbeidsoppgavene, synes han. Og det opplegget har fungert bra.



Mange konkrete oppgaver å følge opp

Når det gjelder Rindal IL handler det mye om arbeid med avtaler. Sponsoravtaler er nok det aller viktigste, men idrettslaget har også mange andre samarbeidspartnere. Det skal være avtaler med grunneiere, med Rindal Anleggsdrift osv.

Solvik forteller at Rindal IL har vært svært godt drevet, så alt har fungert bra tidligere også. Jobben som daglig leder handler i stor grad om å avlaste de som sitter i styret. Mange av dem har en stor arbeidsbelastning med drifta av laget. Ikke minst gjelder dette økonomiansvarlig. Rindal IL har et budsjett på ca 3 millioner i året, med mange småbeløp i omsetning, så det er en omfattende jobb. Nå har daglig leder tatt over ansvaret for alle utbetalinger, utfakturering av medlemsavgift, og etter hvert også utfakturering av aktivitetsavgift.

I jobben som daglig leder i Rindal IL er det alltid konkrete oppgaver å følge opp, og noe å ta tak i hele tida, forteller han.



Fleksibel og selvstendig jobb

Som daglig leder i Rindal Næringsforum har Ole Solvik hatt ansvar for kontakt med Rindal kommune, Lokalt Løft og medlemsbedriftene, og her er arbeidet mer fleksibelt.

Næringsplanen for Rindal kommune har vært et godt utgangspunkt, forteller han. Der har det vært en del konkrete arbeidsoppgaver å ta tak i. Men han legger ikke skjul på at arbeidet med Rindal Næringsforum har vært en større utfordring med tanke på hans bakgrunn og kompetanse, sett i forhold til arbeidet med idrettslaget. Han føler at han ikke har fått gjort så mye som han hadde håpet, og skulle gjerne ønske enda mer engasjement fra medlemsbedriftene.

Han har vært litt rundt i bedriftene for å gjøre seg kjent og lære hva de holder på med. Dette er interessant arbeid, og det bør den nye daglige lederen følge opp.

Det har også vært arrangert noen kurs for medlemsbedriftene i Rindal Næringsforum i løpet av det siste året. Det har vært kurs i markedsføringsledelse og bruk av sosiale media, og en informasjonsmøte om GDPR (personvern). Nå er det planlagt et kurs om økonomi for ikke-økonomer og en tur til Innovasjon Norge i Trondheim i januar.

I fjor ble det også organisert et par kurs med tema som var etterspurt av medlemsbedriftene, men som måtte avlyses pga. lite eller ingen påmelding. Det synes Solvik er skuffende, men han har forståelse for at det ikke passet for alle på de planlagte tidspunktene.



Ole Solvik sammen med Oddbjørn Heggem, leder i Rindal IL, og Anne Norli, leder i Rindal Næringsforum. De er kontaktpersoner for søkere til daglig leder-stillingen.



Håper på gode søkere

Rindal Næringsforum og Rindal IL søker altså nå etter en ny daglig leder "med mye engasjement og et stort hjerte for bygda". Ole Solvik håper på en driftig etterfølger, og han har stor tro på at det vil ordne seg. Siden han selv fortsatt skal ha kontor på Øvre Dalen vil han være til stede for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra ny daglig leder i starten.

Rindal Næringsforum og Rindal IL er medlemmer av Trollheimsporten.