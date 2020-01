Allsidige Alex på kulturskolen

Lærer, dirigent og bandmedlem

Alex begynte å jobbe som lærer ved Kulturskolen på Indre Nordmøre (KIN) - nå Surnadal og Rindal kulturskole - i 2006. I januar 2019 startet han også som dirigent i koret "Tormod".

Nytt for året, er at han er 50% alderspensjonist. Så nå jobber han som dirigent og lærer i 50% stilling tilsammen.

Tidligere hadde Alex ansvar for Rindal gjennom KIN, og Rune Dalager hadde ansvar for Halsa. Nå som Halsa ikke lenger er med i kulturskolen vår, og Alex har gått ned i stilling, er det Rune som tar over Rindal nå.

Ellers spiller både Alex og Dalager i bandet Norfolk sammen med sine medmusikanter Per Holten og Kristen Røe. De spilte nå i romjula på Øverbøgdsrevy´n i Sagatun. Det er andre gang de spiller for de. Da spilte de på forestillingene, og så spilte de opp til dans etterpå. De pleier også å spille på de årlige Vinterlekene på Nordmarka.

Fra Bulgaria

Alex kommer fra Bulgaria. Derfra har han stor erfaring som musiker, og var i denne forbindelse i Norge i en måneds tid allerede i 1987. Da var han i et band som var på sommerturné i Europa, hvor de besøkte Sverige, Norge, Danmark og Tyskland. Han har spilt "overalt". I 2002 spilte han i Sør-Korea.

Han jobbet litt som lærervikar i Bulgaria og tok utdanningen sin som lærer der, før han søkte jobb ved KIN.

Da han fikk svar fra rektor, Torbjørn Larsen, bestemte han seg med en gang for at han ville flytte hit å bli lærer her.

Allsidig mann som lar alle slippe til

Alex underviser i mange instrument. Gitar er hovedinstrumentet. Ellers har han bass, keyboard, munnspill, ukulele, mandolin, trommer og alle andre rytmeinstrumenter. Også driver han band, er med på å arrangere konserter og andre prosjekter.

I starten var det ganske nytt for ham å jobbe med barn, og han skryter av kollegaene sine som har kommet med tips og råd.

I tillegg er han veldig fornøyd med alle seminarene han har vært med på gjennom KIN, som har vært blant annet i Molde, Sunndalsøra og i Geiranger. Han synes at det er veldig viktig å delta på seminarer. Der får man snakke med mange kollegaer fra hele Norge.

Og kollegaene her på kulturskolen samarbeider hele tiden. De improvoserer og setter sammen sangere og musikere til band, for å fremføre låter i et band på konserter som de skal opptre på. Og det er bra kommunikasjon mellom elevene.

Alex synes det er veldig viktig at alle får fremføre foran publikum.

-Hvilket nivå spiller ingen rolle.

I 2010 ble det stor suksess for en av hans elever, Torstein Snekvik, da han deltok i Melodi Grand Prix jr. Det var Torstein´s egen komposisjon. Den var først nesten som en ballade, men juryen ønsket den mer rytmisk. Han nådde konkurransen i Oslo. Det var veldig spennende. Han vant Melodi Grand Prix junior 2010 med sangen "Svikter aldri igjen".

I 2015 dro Alex, Torstein, Rune Dalager og Trym Skogset til hjembyen til Alex i Bulgaria. Der deltok de på gitarfestival. Det var første gang det var internasjonale som deltok der. De var vant med klassisk gitar, mens surnadalingene kom som rockebånd. Publikum var veldig fornøyde.

En musikalsk familie

Alex har to sønner.

Liubomir bor i Surnadal. Han er med som hjelpedirigent og spiller komp på piano for "Tormod". Han er utdannet i piano i Belgia.

Ivo bor i Bulgaria. Han er profesjonell cellist, og spiller i Sofia Symfoniorkester.

Kona synger i "Tormod" og i damekoret "Credo".

Og snart kommer et nytt familiemedlem. Alex skal bli bestefar. Det har vært fint om barnebarnet kommer før vinterferien, så han kan reise til Bulgaria å møte den lille i ferien, håper den blide læreren.