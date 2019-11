Allehelgensdag i Rindal

På minnegudstjenesten i Rindal kirke blir det dåp av Johan Glærum og Nathalie Annabel Landsem. Vokalgruppa Caritatis deltar. I Øvre Rindal kapell blir det musikkandakt der Kirsten Næss spiller bratsj sammen med Johanne Bjørkhaug på orgel. Nattverd begge steder. Vi leser navn og minnes dem som har forlatt oss det siste året på begge gudstjenestene.

Vel møtt til alle!



Prekentekstene for Allehelgensdag:

Rindal kirke kl.11, Joh. 11, 19-27:

19 og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. 20 Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. 21 Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. 22 Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» 23 «Din bror skal stå opp», sier Jesus. 24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. 25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»

Øvre Rindal kapell kl.19.30, Jesaia 60, 18-22:

18 Ingen skal høre mer om vold i ditt land,

om herjing og ødeleggelse

innenfor dine grenser.

Du skal kalle murene dine Frelse

og portene dine Lovsang.



19 Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen,

måneskinnet skal ikke lyse for deg,

men Herren skal være ditt lys for evig,

din Gud skal være din herlighet.



20 Din sol skal ikke mer gå ned,

din måne skal aldri avta.

For Herren skal være ditt lys for evig.

Sørgedagene dine er til ende.



21 I ditt folk skal alle være rettferdige,

de skal eie landet til evig tid.

De er et skudd i min hage,

som hendene mine har laget til min ære.



22 Den minste skal bli til tusen,

den ringeste til et mektig folkeslag.

Jeg er Herren,

når tiden er inne,

lar jeg det skje i hast.