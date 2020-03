Alle trafikkstasjoner stengt til 26. mars

- Vi beklager ulempene dette medfører, men håper på forståelse for at vi må gjøre tiltak i denne ekstreme situasjonen vi nå er i. Vi i Statens vegvesen må også være med på å ta vår del av ansvaret for å unngå ytterligere korona-smitte, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Dette betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller knyttet til privatbiler som er planlagt fram til 26. mars er avlyst. De som blir direkte berørt av dette vil bli kontaktet.

- Det vil bli satt opp nye timer så snart som mulig når vi åpner igjen, og vi vil jobbe for at de som har fått utsatt timene sine får timer så fort som mulig. Om du allerede har betalt for en time hos oss, vil du enten få en ny time eller pengene tilbake om du ikke lenger har behov for timen, sier Dreyer.

Statens vegvesen vil så langt det er mulig legge til rette for hallkontroll og godkjenning av tunge kjøretøy til bruk i samfunnskritisk næringsaktivitet.

Jobber med dispensasjoner og andre tiltak

Statens vegvesen har også mottatt henvendelser om rettighetsbevis som ikke kan bli fornyet, timeavtaler som ikke kan benyttes og andre ulemper som har oppstått på grunn av stengte trafikkstasjonene og at andre tjenester ikke er tilgjengelige.

- Vi jobber med å gi dispensasjoner der det er mulig, slik at de som ikke får gjennomført nødvendige oppdateringer som følge av korona-situasjonen ikke skal oppleve unødvendige ulemper, sier Dreyer.

Fra i dag kl.13.00, til mandag 16. mars kl. 07.00 er Statens vegvesens digitale kjøretøytjenester utilgjengelige slik at det heller ikke vil være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no. De digitale kjøretøytjenestene vil bli tilgjengelige igjen mandag 16. mars.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag 13. mars.