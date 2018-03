I begynnelsen av august kommer den dyktige og sprudlende kunstneren Elin Rindahl Steiro hit for å holde akvarellkurs her på Dalalåven Atelier. Elin hadde utstilling her under Kulturvøkku 2016 og nesten alle bildene hun hadde med seg ble solgt!

Jeg ønsker å få til litt forskjellige aktiviteter i forbindelse med mitt 20-års jubileum som kunstner i 2018, og synes dette passer perfekt. Kunne du tenke deg noen kreative dager med inspirasjon og påfyll? Og kanskje også noen gode tips til hvordan komponere og skape EGNE motiver? Da anbefaler jeg å ta en langhelg sammen med Elin Rindahl Steiro (og meg) her på Dalalåven Atelier i august!



Det blir anledning til å kjøpe ekstemt rimelige materialpakker for de som ønsker det.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon

Og husk; det er begrenset med plasser!