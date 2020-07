Aktivt kulturhus i Stangvik

Bildet over: Fra venstre Jo Inge Nes, Brit Dyrnes og Anders Askelund

En entusiastisk trio har tatt mål av seg til å gjøre Stangvik prestegard til et aktivt hus.



Ærverdige Stangvik Prestegard får nytt liv

- Dette er et hus med atmosfære og sjel. Det har hatt flere funksjoner gjennom tidene, og nå skal det ha denne funksjonen, sier Brit Dyrnes, kunster fra Trondheim med base i gammelbanken på Kvanne og hytte i Stangvika. Sammen med mannen Anders Askelund og musiker Jo Inge Nes har de tatt initiativ til “gjenbruk” av den ærverdige bygningen.



Mange hadde tatt turen på åpen kafé

Lørdag var det åpning og åpen kafé. Det var mange som hadde tatt turen, både stangvikgjeldinger og andre, og det var fullt rundt bordene. Brit Dyrnes forteller at det var tre uker side de signerte leiekontrakten. Arbeidet er gjort på dugnad, og hun berømmer bygdefolket, grendalaget og soknerådet for hjelpen de har fått. Dyrnes forteller at Stangvik er ei sterk bygd. Her er det samhold og vilje til å få til ting.

Nede er det kafèlokaler og konferanserom. Oppe er det sju soverom. Hvert rom har sitt særpreg, men den røde tråden er hyllest til damer. Mødrene til de tre initiativtakerne har “fått” hvert sitt rom. Anne Nes, Jo Inges mor, har lånt bort nordmørsbunaden sin, som er utstilt sammen med håndarbeid hun har laget.



På "Anne Nes-rommet" var den flotte nordmørsbunaden hennes utstilt

Bibbi, mor til Brit, og Diddi, mor til Anders, har rom som er prydet med minner. Bibbi likte å pynte seg, forteller Brit Dyrnes. Hver dag sto hun foran speilet og iførte seg leppestift. Dermed har speil og vask fått plass på rommet. Askelund har liketil funnet fram kort han har laget til moren da han var barn.

En kjent skikkelse i Stangvik, var Molla Bruset. Hun var gift med”gullkongen”, som hadde vært i Amerika og tjent en formue. Han var en prominent mann i bygda, og sørget blant annet for orgel i Stangvik Kirke. Han bygde også Bondhuset. Som seg hør og bør har Molla har fått eget rom.

Det har også den meksikanske maleren Frida Kahlo, en kunstner som har vært en inspirasjon for Brit Dyrnes. Det siste rommet er dedikert Lita Deinboll Jensen, motstandskvinne med tilknytning til Stangvik.

Både soverommene og lokalene nede er til leie, for eksempel til burdager, eller seminar. Jo Inge Nes forteller at de også vil bruke lokalene i forbindelse med Stangvikfestivalen, både til konserter og overnatting.

I dag er det Opplysningsvesenets fond som eier Stangvik Prestegard, og Kulturspinneriet leier av dem.

Huset er fullt av gamle, flotte møbler. De er delvis donert av venner, delvis i eget eie, mens noe er kjøpt på Finn. Veggene er også prydet av kunst fra lokale kunstnere som Rannveig Brøske, Berit Anne Botten Røkkum, Brit Dyrnes og Coby Omvlee, sistnevnte har hytte I Stangvik.



Bilder av Coby Ovelee bruder veggen på dette rommet

- Med dette håper vi også å sette Indre Nordmøre på kartet. Dette er et hus med sjel, og det bør være i bruk, sier Brit Dynes.

Tekst/foto: Gunhild Anne Hyldbakk