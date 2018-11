Aktiv høst med Barnas Arbeidsstue

Bildet over: 23 ivrige barn mottok diplom for gjennomført Ung husflid.

Her har det blitt skap både gaver til å legge under juletreet, og nyttige ting til eget forbruk. Men ingen ting av dette hadde vært mulig om det ikke var for en gjeng engasjerte og dyktige damer i Surnadal husflidslag. Og alle barna som Trollheimsporten snakket med, hadde bare lovord å si om «lærerne» sine.

– De er kjempeflinke, sa Synnøve Aukan Meisingset, rett etter at hun hadde mottatt diplom for sitt andre gjennomførte kurs med Ung husflid. Hun har stortrivdes med å få være i arbeidsstua en kveld pr uke, og aller morsomst er å sy, fortalte hun. Synnøve syr også mye på fritiden, også sine egne klær. Og fritidsproblemer har hun så absolutt ikke, hun er også elev ved Kulturskolen på Indre Nordmøre, og forteller at der går hun både på kunstfag, sang, piano og band.

En annen som også var veldig fornøyd med høstens arbeidsstue, var Martin Øysteinson Sollid. Han har vært en av fire gutter, men begynte egentlig litt tilfeldig da han bare kom for å se, første kvelden. Men siden det så veldig morsomt ut, valgte han å fortsette, fortalte han. Martin har fått lært seg å bruke symaskin, noe han tydelig var veldig fornøyd med. Og det har blitt noen julegaver og noen ting til han selv og litt til broren, kunne han fortelle.

I tillegg til et stort bord med kaker, saft og kaffe, var det også åresalg. Og det var en utrolig mengde gevinster som ble delt ut, til stor glede for både liten og stor. Og jammen kom det ikke inn over 6000 kroner til kassa også!

Selv om arbeidsstua er avsluttet for i høst, tar ikke damene i Surnadal husflidslag juleferie enda riktig. Fredag 23. november kl 15.00, holder de «svart fredag» på butikksenteret med gratis aktiviteter for barn. Det blir også utlodning med «katta i sekken».



Leder i Surnadal Husflidslag, Anny Haugen delte ut både blomster og krus til disse ivrige damene som gledelig deler av sin kunnskap. På bildet ser vi Ingebjørg Henden, Solveig Fiske, Jorunn Hegggset, Anne Grete Snøfugl, LillTherese Svendsli, Brit Søyset, Ida Melling Bolme, Johanne Andersen, Torunn Nordvik og Oddbjørg Bolme.



Kos med saft, kaffe og kaker hører selvfølgelig med.



Amund Hoem var en av de heldige vinnerne i åresalget.



Også Maja Røen var heldig vinner i åresalget.



Synnøve Aukan Meisingset er veldig imponert over alt damene i Surnadal husflidslag kan, og hun trives veldig godt på arbeidsstua.



Martin Øysteinson Sollid viser fram den fine sopelimen han har laget i høst. Og ikke nok med det, han har malt gipsbilde, sydd glassbrikker, lagd nøkkelring i makramè, brodert løper, sydd lue og sekk, og lagd en kjempefint julebilde i stoff og maling. Alt dette på kun 8 uker!

Her ser vi et utvalg av alt det flotte barna har laget i løpet av høsten: