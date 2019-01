Ahmads systue

Ahmad er en blid og hyggelig kar, og han snakker godt norsk. Han forteller litt om sin bakgrunn som skredder, og hvordan det var å komme til Norge som flyktning.

Han forteller at han jobbet som skredder i Syria i over 10 år, i en liten butikk der folk kunne få skreddersydde klær, som kjoler og dresser. Han presiserer at han ikke har erfaring med klipping og design, det var det andre som tok seg av. Selv satt han ved symaskinen. Han jobbet også som skredder i Tyrkia i ett år før han kom til Norge som flyktning i oktober 2015.

Fra januar 2016 til januar 2017 satt Ahmad i asylmottak i Sogndal. Det var en vanskelig periode, forteller han. Så lenge han ikke selv hadde oppholdstillatelse kunne han ikke søke om familiegjenforening med kona Mariam. I januar 2017 ble han bosatt i Rindal sammen med flere andre syrere. Da søkte han om familiegjenforening, men det tok likevel ett og et halvt år før det ble innvilget.

Ahmad sier at han trives veldig godt i Rindal. Men han mangler en ting, og det er en jobb. Det er veldig vanskelig for flyktningene som er bosatt i Rindal å få jobb her. Ahmads kone Mariam har bodd i Rindal i noen måneder, og hun er i gang med introduksjonsprogrammet nå.

Siden Ahmad kom til Rindal har Friviligsentralen hjulpet han med å formidle syjobber. Han kan ta på seg reparasjon og tilpassing, som å skifte glidelåser og legge opp klær, sy og legge opp gardiner mm. Nå vil han gjerne har mer å gjøre, og blir altså å treffe på Frivilligsentralen på fredager kl 12 - 17.

Anni Karlstrøm på Frivilligsentralen sier at det også er fullt mulig å levere oppdrag til Ahmad på Frivilligsentralen andre dager, og hente det igjen der. Rindal Frivilligsentral er åpen alle hverdager unntatt torsdag.