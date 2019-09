AG Tre AS satser stort

– God plass og et moderne reolsystem vil lette logistikken betydelig, sier daglig leder Gjest Ove Lilleås.



Økende omsetning så langt i år

Lilleås forteller at det er travle tider i bedriften. Høsten er normalt den beste tida i denne delen av byggevarebransjen, og ordretilgangen er god.

AG Tre AS produserer innvendig panel og utvendig kledning i gran og furu. En stor del av disse produktene leveres ferdigbehandlet ut til kundene.

En del produkter, som f.eks. listverk, kjøpes inn ubehandlet og kan overflatebehandles hos AG Tre etter kundenes ønske.

– Det har vært et bra år hittil, når det gjelder omsetning. Pr 1. september har vi økt omsetningen i forhold til i fjor, og vi har store forventninger til at det skal fortsette resten av året også, sier Lilleås.



Gjest Ove Lilleås viser fram lasert panel.



Forenkler logistikken

Han forklarer at de har hatt en del utfordringer med lagerplass, og tungvint lagersystem. Nå ser han fram til å få ta i bruk den nye lagerhallen om et par måneder. Det nye lageret får et moderne reolsystem, slik at man vil få mye bedre oversikt. De vil spare mye arbeid med å kunne plukke varene rett fra hylla uten å flytte på de store materialpakkene.

Bedriften har mange prosjektleveranser, og da er det viktig å kunne plukke varene på en effektiv måte.



Jobber med produktutvikling

AG Tre AS har åtte ansatte, og planen er å holde virksomheten på omtrent samme nivå framover også. Men de jobber hele tiden både med effektivisering og produktutvikling. Vi skal ikke se bort fra at det kan komme nye, spennende produkter fra bedriften etter hvert.



Hver enkelt kunde er viktig

Talgø Møre-Tre AS i Surnadal er en av bedriftens største kunder. De aller største kundene er byggevarekjedene Bygger’n og Byggmakker, i tillegg til en del lokale hytteprodusenter.

– Vi betrakter oss selv som en nisjevirksomhet. Vi kan ikke konkurrere med de store produsentene. Men vi er gode på fleksibilitet, kvalitet og leveringsdyktighet, sier Gjest Ove Lilleås.



– For oss er det viktig å ta vare på hver enkelt kunde. Vi er helt avhengig av kundene, og har ikke råd til å miste noen.



Her pakkes lekter til Talgø Møre-Tre.



Handler lokalt

Trebedriftene i Meldal har et godt samarbeid, hvor de blant annet står sammen om markedsføring og kursing av ansatte. Dette er viktig, synes Lilleås.

Han er også opptatt av å handle lokalt, ikke minst når bedriften nå har så store investeringer på gang. Grunnarbeidet til den nye lagerhallen er utført av O. Lilleås Grustak/Transport. Meldal Byggservice AS er ansvarlig for betong og trearbeider. Elementene er levert av Smith Element-Bygg AS på Storås, og takstolene leveres av Kvatro AS i Surnadal.

– Det vi kan kjøpe lokalt, det kjøper vi lokalt, sier Lilleås.



Den nye lagerhallen skal være klar i månedsskiftet oktober/november.





AG Tre AS er medlem av Trolheimsporten