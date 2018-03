21. April er det Sildballjfestival i Rindal. Fantastisk med en festival som fokuserer på høykarbo og husmannskost! Det eneste som er livsfarlig med denne festivalen er hvis du kommer hjem og bestemmer deg for å ta en liten sofakvil etter den strabasiøse sildballjfola. For en ting lover jeg deg, da våkner du ikke før neste dag.

Derfor har 3 venner i samarbeid med iTrollheimen bestemt seg for å arrangere After-Ballj. Da blir ikke sofaen et alternativ og sildballjfola kan bli brukt til sin fulle rett til omgjøring fra ballj til positiv energi.

After-ballj går ut på følgende og er delt opp i 2 klasser:

Småballj–løp: I tidsrommet 15.00-17.00 arrangeres småballjløp. Her blir det oppsatt en liten aktivitetsløype i dalen nedenfor 3 venner som barn og unge kan gå igjennom. Her er det om å gjøre å få raskest mulig tid i løpet av dagen og vinnertiden vil bli premiert. 3 venner har åpent så foreldrene kan ta seg en kaffekopp mens de unge lovende gjennomfører aktivitetsløypa i iTrollheimens regi.

Pris: 50 kr

Storballj-løpet: Første pulje starter kl 19:00

Lag, påmelding og aldersgrense:

Her kan firma, lag og private melde seg på. Laget må bestå av 4 personer.

Påmelding til post@itrollheimen.no

Deltageravgift Storballjløype: 200,- pr. lag.

Tilskuerplass: 50,-

Gjennomføring:

Storballjløpet blir lagt opp som et cupformat der to og to lag konkurrerer samtidig og beste laget går videre til neste runde.

Storballjløpet er en meget lavterskel show-løype som fokuserer like mye på gjennomføring som på resultat. En av de ytterst få arrangementene der det faktisk er å delta som er viktigst. Arrangørene poengterer at her er det viktigst å ha det morsomt og at det ikke anses som en fordel å være maratonløper eller toppidrettsutøver.

Vinnerlaget blir kåret til årets Toilljballj og vil bli premiert!

Nedenfor ser dere skisse av show-området. Løypa vil bli godt merket og forklart før start!

Utenfor 3 venner vil det være alle rettigheter og god oversikt over showløypa for de som vil følge med.

Etter at Storballj- løpet er ferdig fortsetter programmet inne på 3 venner (18 års aldersgrense). Her vil det bli en liten quiz og vanlig pub med mulighet for å kjøpe seg mat.

3 venner og iTrollheimen håper samtlige drar til Rindalshuset og spiser seg gode og mette før de vandrer videre til 3 venner og får med seg et rettelig after-ballj.

Velkommen skal dere være!

iTrollheimen og 3 venner.