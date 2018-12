Politiet i Trøndelag skriver dette på Twitter juleaftens ettermiddag:

Vi får inn mange meldinger fra hele vårt langstrakte fylke om at det er såpeglatte veier mange stedet. Vegtrafikksentralen er klar over dette og har varslet videre. Politiet ber om at dere kjører meget forsiktig, og ønsker dere en RIKTIG GOD JUL!