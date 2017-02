Årsmøtesaker med

– årsmelding og rekneskap

– val av leiar og styremedlemmer (Trygve Roaldset, Marit Lesund, Arild Drøivoldsmo på val), varamenn, revisorar, ein medlem i valnemnda,

– val av utsendingar til årsmøtet i Nordmøre Mållag. Sjå på kalenderen og tenk etter om du kan ha lyst til å vera utsending.

Det blir matservering, og Svein Sæter vil fortelje om den nyaste boka si, «Kongen av Spitsbergen».

Innkallinga går til alle som eg har oversikt over frå medlemsregisteret. (Medlemspengane er kr 310,00 (165,00 for familiemedlem) og skal betalast til konto 3450.19.80600 Noregs Mållag, Lilletorget 1, 0184 Oslo). Medlemstalet i laget vårt er synkande, i motsetning til den nasjonale utviklinga. Derfor: tenk over mogleg nye medlemmar!

Er du i tvil om medlemskapen, ta kontakt med kasseraren: Arild Drøivoldsmo, tlf. 71661563 arild.droivoldsmo@gmail.com. Nynorsken er stadig under press. Det er viktig å kunne vise til støtte frå mange medlemmer.

Møtet blir elles også kunngjort på Trollheimsporten, i Tidens Krav (Nordmøre Rundt) – og med ein liten notis eller annonse i «Driva».

Vel møtt!



Eivind Hasle (skrivar)

eivhasl@online.no