Årsmøte med nytt fra Trollheimsporten

Først var det konstituering. Så ble årsmeldingen lest opp av sekretær Jostein Grytbakk. Etterpå fulgte regnskap for 2016 framlagt av kasserer Olav Helgetun. Valgnemnda med Paul Haugen hadde hatt noe arbeid med å finne folk til de forskjellige vervene. Jostein Grytbakk tok gjenvalg til styret. Det gjorde også Gerd Helgetun som leder for kjøkkengjengen. Leif Mads Jonli gikk ut av styret, og som ny styremedlem ble Arvid Halsetrønning valgt. Oddvar Løset tok gjenvalg som varamedlem til styret.

Nyheter fra Trollheimsporten var innslag etter at det ordinære årsmøtet var avviklet. Jostein Grytbakk viste gladnyheten om at Rindal kommune gikk med overskudd på 10 millioner i 2016. Oppslaget fra Rindal skimuseum om at de etterlyser gamle postkort fikk oppmerksomhet, og pensjonistlagets medlemmer ble oppfordret til å komme innom skimuseet med kort de har liggende i skuffer og skap.

Ellers var det servering av lapskaus og riskrem. Kjøkkenet på helsetunet fikk skryt for god mat.

Neste Åpen dag er 9. mars. Da er det Bankens dag, og spaserstokker vil bli delt ut til alle som fyller 80 år i 2017.

Bildet øverst: Leder i valgkomiteen Paul Haugen, la fram resultatet av arbeidet.

Takk til Leif Mads Jonli og Gerd Helgetun for god innsats i pensjonistlaget.

Tekst og foto: Rindal Pensjonistlag.