Årets Utviklingspris til Pipelife

Banksjef Allan Troelsen forklarte at det i juryens begrunnelse blant annet heter at bedriften bidrar til positiv profilering av Surnadal som attraktivt lokalsamfunn, og at dens fremoverlente og aktive administrasjon på flere måter bidrar aktivt til utvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet og regionen. Samtidig har Pipelife Norges storsatsing på innovasjon gitt de en sentral posisjon i det globale konsernet, og med det muligheten til utbygging av fabrikken og oppstart av ny produksjonslinje.

- Dette er en stor heder, sier Larsen. - Vi er utrolig stolt av bedriften og jobben vi gjør, og det å bli satt pris på på denne måten gir ekstra motivasjon.

Han er tydelig på at det grønne skiftet og den digitale verdenen vi lever i, samt videre satsing på innovasjon, står sterkt i Pipelifes videre utviklingsplaner.

- Fremtida er mer interessant enn fortida vi har lagt bak oss.

Og Pipelife Norges fremtid vil fortsette å være i Surnadal. Larsen mener det nemlig ikke finnes bedre steder å være - særlig på grunn av alt samarbeidet mellom bedriften og lokalsamfunnet, deriblant støttebedrifter og skoler.

- Dette er en pris vi deler med alle sammen, sier Larsen.

Pipelife Norge gir utviklingsprisen pålydende 25.000 kroner til Røde Kors og deres arbeid i forbindelse med Verdens vanndag 22. mars.

Utviklikngsprisen er en utmerkelse og påskjønnelse til lag, personer eller bedrifter som har gjort en innsats for markedsføring av lokalsamfunnet og/eller utvikling av lokal kultur, idrett, reiseliv eller næring. Dette er den 16. utviklingsprisen som deles ut og tidligere prismottakere inkluderer Talgø, Vårsøg Hotell, Nordmøre Folkehøgskole og Gudmund Kårvatn. I fjor var det AMFI-gründer Lars Løseth som fikk utmerkelsen.