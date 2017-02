Ungdommene vi møter i Å telle til null blir alle frivillig eller ufrivillig preget av hendelser langs togsporene de følger. Teksten, skrevet av den prisvinnende trønderen Kristofer Grønskag, løfter fram livets vilkårlige hendelser og situasjoner som preger oss. Det er lett å kjenne igjen karakterene og alt i det moderne samfunnet som påvirker oss til å gjøre de valgene vi gjør, enten det er for å få "likes" og "views" på sosiale medier eller bare for å bli sett og hørt.

De fire unge skuespillerne i ungdomsgruppa i teater ved Kulturskolen på Indre Nordmøre har jobbet med stykket siden august.

- At fire stykker deler på 17 roller i denne timeslange fremvisningen sier litt om innsatsen de gjør i tillegg til skole, sier instruktør Gerd Ingrid Kvendset.

Skuespillerne medgir at det er en utfordring å gestalte mer enn tre roller hver, særlig i kombinasjon med et 100 siders manus, men det er en utfordring de takler godt, mener instruktøren.

Scenografien er minimal, og alle skuespillerne er på scenen hele stykket igjennom - også når de bytter kostymer og går inn og ut av de mange rollene. På en slik "naken" scene blir bruken av visuelle og auditive hjelpemidler desto viktigere. Film- og lydkulisser spiller derfor en stor rolle i stykket, og disse har instruktør Gerd Ingrid jobbet frem sammen med det lokale lydstudioet DreamFarm.

Høyaktuelle tema

Onsdag kl. 18 vises stykket i Storstuå på Surnadal kulturhus (gratis inngang!), og både skuespillerne og instruktøren ønsker å vise frem resultatet av mange måneders arbeid med en sterk og god tekst til et stort publikum.

- Alle som jobber med ungdom eller har med ungdom å gjøre, og ikke minst ungdommen selv, skulle ha sett stykket, sier Gerd Ingrid.

Verken hun eller skuespillerne vil avsløre særlig mye om innholdet, men ungdommene, som er 16-18 år, føler helt klart at tekstforfatteren har truffet deres generasjon. Diskriminering, mobbing, kjendisbegrep og forelskelse er blant temaene stykket berører. Skuespillerne oppfordrer publikum til å lytte godt til den meningstunge teksten og gjerne lese litt mellom linjene.

- Legger man litt mer i det så ser man at våre problemer blir brukt som metaforer for andre problemer i verden, sier Inga Ragnhild Skogseth.

Til DUS i Molde

Førstkommende lørdag reiser dramagruppa til Molde for å spille stykket under den regionale Den Unge Scene-festivalen. Surnadalingene er de eneste fra Nordmøre som deltar. På DUS-festivalen får gruppa tilbakemelding fra fagjury, og én av gruppene fra regionen får reise til Oslo for å vise stykket på Oslo Nye Teater i vår.