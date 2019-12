8. desember

Svar på gårsdagens oppgave var Morten Møller, kultursjef i Rindal kommune og trener for Rindal ILs A-lag i fotball for herrer:

Dette skriver innsenderne om gårsdagens oppgave:

- Det er ingen tvil! Morten Møller, engasjert, dyktig fotballtrener, habil fotballsparker og en trivele kar, skriver Mildrid Kattem Aune

- Va itj måte på korr ung dåkk ha gjort min nærmeste overordnede, kulturkonsulent Morten Møller i Rindal, her da. Men for all del: Ingen utgammel kar denne rørosingen. Mvh

Bodil Arnestad.

- Svaret i dag er Morten Møller! Han er en veldig snill og flink kar, som gjør mye bra for Rindal, skriver Gunnhild Meisingset.

Vinnere for luke 7:

Gave: Månedskort

Giver: Trollheimen Klatresenter

Vinner: Karin Ranveig Fiske

Gave: CD: "Stemmer fra Surnadal" (Kan hentes på Trollheimsportens kontor)

Giver: Rune Dalager

Vinner: Ragnhild Stavne Bolme

Vi gratulerer! Gaven kan hentes hos giverbedrift hvis ikke annet er oppgitt. Vinnere mottar mail.

Oppgave:

Hvem er dette?

Hint: Dialektplakatens mor.

Du sender svaret til julekalender@trollheimsporten.no innen kl. 18 om du vil være med i trekninga.

NB: E-postadressa julekalender@trollheimsporten.no er konkurranseadressa vår, alle andre e-poster sender du til redaktor@trollheimsporten.no.