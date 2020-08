71 gikk minnemarsj

Her har Ingeborg Landsem betalt startkontingent og er klar for tur. Aud Lillegård og Baard Gåsvand registrerer.

Kjekt med Vipps i koronaens tid! Startkontingent var nytt av året, kr 50 pr. voksen person. Disse pengene går til oppussing av Haraldhøtta. Her vippser Mary Bye og Aud Lillegård kontrollerer.

Årets løypekart. To løyper å velge mellom, 2,5 og 7,5 km.

Ole Solvik tok disse bildene på dagens marsj:

Idyllisk ved Igltjønna ved turstart

På Høgåsen





Fine løyper og tørre stier.

Svartvassløa





Harald Solvik omkom i ei tragisk ulykke i juni 2018 under arbeid med ei turløype ved Igltjønna. Han var drivkrafta i turstigruppa i Rindal IL for å få i stand det flotte turstinettet som både rindalinger og tilreisende i dag dra nytte av.



Harald Solviks minnemarsj ble arrangert første gang i 2018 med 300 deltakere. I fjor var gikk om lag 200 marsjen. Og koronaen får ta mye av skylda for at det ikke var flere med i år.

Forhåndsomtale av minnemarsjen på Trollheimsporten