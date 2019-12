6. desember

Svar på gårsdagens oppgave var, som de aller fleste hadde kontroll på, Jens Einar "Jense" Indergård:

Dette skriver innsenderne om gårsdagens oppgave (erstatt eksemplene fra 2017 med svar fra 2019 - svarene skal stå i kursiv):

Aashild Langli skriver: Sitter atter en gang i sofaen min. Nyter en stille og rolig stund med en kopp kakao mens jeg brenner mitt daglige kalenderlys. Tanker som at jeg må huske å ta turen opp på butikken og kjøpe egg for å få laget krumkaker. Få laget krumkaker som ei lita skål for å fylle med multekrem. Grei dessert og det. Litt vemodig også. Krumkakejernet etter min mormor, som ikke lever lenger. Men godt også. Jens Einar Indergård er dagens gåte. Etter hva jeg vet, har han gjort surnadaling av seg.

Håvard Stensønes skriver: Dette er min gode venn Jense (Jens Einar Indergård). En fenomenal kar så itj kvie se færr å ha mang jarn i ilden! :-)

Alltid blide Jens Einar Indergård, "Jense", skriver Målfrid R. Aune.



Vinnere for luke 5:

Gave: Altiett-gavekort med verdi på kr. 300,-

Giver: Alti Surnadal

Vinner: Mona Rita Rønning

Gave: CD - "Stemmer fra Surnadal" (Kan hentes på Trollheimsportens kontor)

Giver: Rune Dalager

Vinner: Ingunn Sandsund

Vi gratulerer! Gaven kan hentes hos giverbedrift hvis ikke annet er oppgitt. Vinnere mottar mail.

Oppgave:

Hvem er dette?

Hint: Ung, talentfull sangfugl med aner både fra Rindal og Surnadal.

