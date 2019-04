50 færre surnadalingar i 2018

Under gjennomgangen av Surnadal kommune si årsmelding på formannskapsmøtet tysdag, informerte rådmann Knut Haugen om at folketalet i Surnadal var 5 928 ved årsskiftet. Det betyr at det vart 50 færre surnadalingar i løpet av fjoråret, noko som er det svakaste nettotalet sidan 2009.