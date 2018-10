40 år med innsats for andre

Besøkstjenesten i Røde Kors er en støtteorganisasjon for voksne, som har som formål å hjelpe og glede. Besøkstjenesten drives av frivillige som ikke får betalt for virksomheten sin. Leder for besøkstjenesten i Rindal, Tove Flåtten, sier at organisasjonen består av eldre damer som ønsker å gjøre en innsats for andre.

- En gang i måneden synger vi på helsetunet, og inviterer til uformelt kaffelag til de som bor på omsorgsboligene. I tillegg arrangerer vi sommerfest og adventsfest. Dette er tilbud som blir veldig godt tatt i mot, sier Flåtten.

Gjennomsnittsalderen til de frivillige er høy, og består altså utelukkende av damer. Flåtten sier at hun ønsker seg flere medlemmer, særlig med tanke på rekrutteringen.

- For at denne tjenesten skal kunne fortsette i årene fremover er vi avhengig av flere medlemmer. Vi trenger flere til å være med å synge, og vi syntes det hadde vært veldig hyggelig med mannfolk i organisasjonen vår. Det er bare å ta kontakt om noen har lyst til å bidra, sier Flåtten.

Flåtten sier også at det har kommet ønske fra hjemmesykepleien i Rindal om besøkstjenesten kan reise rundt til de som bor hjemme.

- Det hadde selvsagt vært hyggelig, men det har vi dessverre ikke kapasitet til slik situasjonen er i dag.



Alle fremmøtte på Bolme pensjonat under feiringen lørdag

40 år i besøkstjenesten

Lørdag feiret besøkstjenesten 40 års-jubileum, og jubileet ble markert med festmiddag, taler og utmerkelser på Bolme pensjonat. Inghild Helgetun, Gerda Gåsvatn, Gudrun Moen og Klara Ness fikk utdelt nåler for 40-års tjeneste. Moen og Gåsvatn var begge med å starte foreningen, og fikk tildelt fortjenestediplomer med nål for sitt mangeårige engasjement for besøkstjenesten i Rindal. De er begge fremdeles aktivt med i arbeidet.

- Det står respekt av 40 år med frivillighet. Dere har lagt ned en enorm innsats, sier Flåtten.



Gerda Gåsvatn og Gudrun Moen fikk tildelt fortjenestediplomer for sin innsats



Margrete Saltnes, Klara Myklegard, Margit Eide og Rønnaug Brønstad fikk nåler for 10 års tjeneste



Bjørg Møkkelgård fikk blomster for aktivt medlemskap i 37 år



Inghild Helgetun, Gerda Gåsvatn og Gudrun Moen fikk nåler for innsats gjennom 40 år. I tillegg fikk de kopp fra Røde Kors Trøndelag. Klara Ness får også samme utmerkelse, men hun var ikke til stede på jubileet.

Besøkstjenesten i Rindal ønsker å takke Rindal Sparebank som sponset jubileumsfeiringen.