3. desember

Svar på gårsdagens oppgave var Anders Larsen, fiolinist i toppklasse og ny daglig leder for Vårsøghelga:

Dette skriver innsenderne om gårsdagens oppgave:

Dette må være Anders Larsen, som nå er daglig leder i Laget Vårsøg. Han er tilsatt i TrondheimSolistene og Trondheim Symfoniorkester, skriver Erik Øien

Sitter og småler for meg selv når jeg sitter ved dataen og prøver å løse dagens gåte på Trollheimsporten.

Våre to katter (Lurven og Litjflisa) ligger på sofaryggen og ser ut glaset på småfuglene som spiser solsikkefrø. Har montert en liten glasskule på glasruten som inneholder mat til fuglene. Når fuglene tar mot til seg, kommer de "farlig" nær de to som ligger og ser på dem. Svisj, donk lyder det når kattelabber og -neser når fristelsen blir for stor. Men dengang ei. Glaset er like hardt og helt. Og fuglene vet. Æddabædda!

Svaret på dagens gåte er Anders Larsen, skriver Åshild Langli.



Vinnere for luke 2:

Gave: Gavekort på fotografering a kr 1.500,-

Giver: Lediard Foto

Vinner: Karianne Holten

Gave: Kortholder med logo

Giver: Holte Maskin og Transport

Vinner: Eliska Bøe

Vi gratulerer! Gaven kan hentes hos giverbedrift hvis ikke annet er oppgitt. Vinnere mottar mail.

Oppgave:

Hvem er dette?

Hint: Lokalt idrettstalent, som gjør seg bemerket på flere arenaer.

Du sender svaret til julekalender@trollheimsporten.no innen kl. 18 om du vil være med i trekninga.

NB: E-postadressa julekalender@trollheimsporten.no er konkurranseadressa vår, alle andre e-poster sender du til redaktor@trollheimsporten.no.