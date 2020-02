200 kommuner får beholde dagens inntekter fra vannkraft

Bildet: Torfinn Oppheim, leder i LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) orienterte kommunestyret i Rindal om Kraftskatteutvalgets forslag på kommunestyremøtet i januar.



Har lyttet til kommunene og næringa

Etter innspill fra kommunene og næringen har regjeringen besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

– Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK.



Finansminister Jan Tore Sanner (Foto: Marte Garmann)



Kraftskatteutvalget overleverte sin rapport i september i fjor. Saken var på høring til 1. januar. Det har vært stor bekymring i 200 vannkraftkommuner.

Regjeringa har nå gått gjennom over 350 høringssvar.

– Vi har lyttet til både kommunene og næringen i denne saken, sier Sanner.

- En seier for fornuften og for distriktene

- Dette er en fantastisk nyhet, sier Ola T Heggem, som er styrerepresentant i LVK, til Trollheimsporten.

Nyheten er ikke helt uventet, men desto mer gledelig, synes han.

- Kraftskatteutvalgets forslag har skapt utrolig mye usikkerhet. Det hadde blitt kjempedramatisk for mange av vannkraftkommunene hvis dette hadde blitt en realitet. Jeg tror mange ikke hadde klart å sette sammen lovlige budsjett.



Ola T Heggem er styremedlem i LVK (Arkivfoto)



- Det beste sannhetsvitnet vi har er at også næringa er enig med oss. Dette er en sier for fornuften og for distriktene. Det har vært jobbet mye og godt med denne saken i LVK-systemet. Nå kan vi senke skuldrene, sier Ola T Heggem.

Ordfører Vibeke Langli i Rindal er også veldig glad for regjeringens avgjørelse. Rindal kommune hadde mistet flere millioner kroner i årlige inntekter dersom Kraftskatteutvalgets forslag hadde blitt vedtatt.