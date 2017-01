2. plass i KM stafett

Steinar Aasbø skriver:

"Før vi dro håpet vi på å kjempe om pallplass selv om vi stilte med Stine og Hedda som normalt går i J14. Stine gikk et godt løp på 1. etappe og vekslet som nr. 6. Ikke langt bak første lag. Jøri på 2. etappe gikk sin etappe bra og tok flere plasser, og vi begynte å øyne håp om pallplass. Hedda ut på siste etappe og gikk inn flere lag og kjempet lenge tett med 2-4 plass, før hun tok et siste magedrag, som hun kalte det, på toppen av siste bakken og ristet av seg et lag, før hun tok inn Strindheim i siste sving før oppløpet og tok en klar 2. plass. Letteskyet pent vær og en liten byge i Granåsen idag, og greie forhold tross mildvær."

Vi gratulerer jentene med andreplassen!

Foto: Steinar Aasbø