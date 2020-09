192 trimmere i Lina Roint

Bildet over: Leah Elvira Furuhaug, Mona Espeland og Maja Krogh Skjermo fra 5. klasse rundt om Midt-Lina, som er på 6,7 km.



Hanna Jorunn Bakken og Stine Kvendset fra 8. klasse rundt om Midt-Lina.​



Milla Skjølsvold-Aasen og Nathalie Nordlund fra 8.klasse rundt om Midt-Lina.​



Emil Grøseth og Kristin Solvik i god fart rundt Midt-Lina.



Ane Bakk Solem (5. klasse) og mor Marit Ingeborg Bakk. Ane kan fortelle at hun er 10 år, men er med for 11. gang. Da antar vi at første gangen også var sammen med mor Marit.



Ida Waltin (5.kl), Synne Terese Bjørnstad (5.kl), Mona Løften (6.kl) og Klara Bjørnås (5.kl) passerer T-kompbygget med Langlia i bakgrunnen.



To Lina Roint-veteraner foran Rindal Kirke som imponerer med å gjennomfører hele runden på 10,8 km. Tor Gunvald Løvli gikk for 36. gang og Steina Gjøstøl for 19. gang.



Da herrene Løvli og Gjøstøl passerte Sunna, kunne de følge med på den spennende duellen mellom Jo Sverre Sande og Jo-Inge Sandvik om 2. og 3. plassen i konkurranseklassen. Her prøver Jo Sverre å dra i fra, men Jo-Inge vant 2. plassen 5 sekunder før Jo Sverre.



Anna Børset (5.kl) sprang Midt-Lina, her over Sunna og fikk gullmerke for å ha deltatt for 10. gang.



Familien Halgunset, Marlene, Signe og Nils Ingar, deltok alle for 7. gang, her på vei mot mål ved Torshall.



Magnus Bakken, med plakett for å ha fullført 15 ganger, Magnus Børset Sørebø (10.kl) og Aleksander Flåtten Rise (10.kl)



Anders Kvernberg Bævre deltok for 3. gang og fikk bronsemerke.



FANTASTISK OPPSLUTNING OM SKOLECUPEN

Rindal IL melder at vinneren er Skolecupen er 7. klasse, vinnerklasse blir påspandert en pizzakveld.

Det har også vært jobbet bra i andre klasser, slik at det totale oppmøtet økte fra 29,3% til 40,8%. Dette påvirker også oppmøtet for hele trimklassen, for mange elever har med seg flere fra familien som deltar.

Resultater:

1. 7. klasse 75,0%

2. 5. klasse 47,8%

3. 10. klasse 36,4%

4. 8. klasse 35,3%

5. 6. klasse 31,3%

6. 9. klasse 5,6%



Ellinor Sørebø Børset, Kristin Børset, Andrine Kvernberg Heggset og Linda Jennifer Elshaug. Disse jentene gikk/løp Midt-Lina for 7. klasse, som vant skolecupen med hele 75% deltagelse.



Ailo Sæter,Teodor Helgetun og Emil Børset-Mogset fra 7. klasse var med og bidro til at denne klassen vann skolecupen. 18 av klassens 24 elever deltok.



Disse 7. klasseguttene var ganske sikre på at de skulle vinne skolecupen i år, som i fjor. Even Langli Moe, Magnar Reitan, Oliver Sellie Elshaug og Espen Bolme.



Vi har ingen bilder av alle deltagere fra 7. klasse som ble vinnere av skolecupen i Lina Roint, men fotografen møtte denne gjengen da de hadde utedag i 1. klasse.



Her er de 1. klassingene som var mest ivrige med å bli med på bilde. Turen med 1. klassen gikk til Gammel-Bjergen ved Rindal Kirke, mai 2015.



Disse deltok for 7. klasse:

Jenny Grøtan, Andreas Klophus Forsberg, Even Langli Moe, Hannah Jorunn Bakken, Linnea Møkkelgård, Oliver Sellie Elshaug, Magnar Reitan, Ailo Sæter, Teodor Helgetun, Maria Svinsås, Emil Børset-Mogset, Ola Stokke, Linda Jennifer Elshaug, Stine Kvendset, Daniel Løset, Elise Bolme, Espen Bolme og Ellinor Sørebø Børset.