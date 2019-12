19. desember

Svar på gårsdagens oppgave var Toril Moe, som vant norske "Stjerner i sikte" i 1997 og ble nummer tre i den europeiske finalen året etter. Siden den gang har hun gang på gang bevist at hun er en vokalist av aller ypperste klasse:

Dette skriver innsenderne om gårsdagens oppgave:



Tove M. Schei skriver: I dagens luke er det bilde av Torill Moe, en av alle superflinke sangere i Surnadal! 😊

I luke 18. er det Toril Moe som er svaret. Fantastisk som både frisør og sanger! Det skriver Silje Kristin Kallset Vikavoll

Sitter her atter en gang foran en sprakende ovn. Hører våre to pissier ta seg en matbit. Det knaser mellom mellom sterke tenner. Idag var gåten av det lette slaget. For meg ihvertfall. Toril Moe er av det ekstraordinære slaget. Holder ikke å si sølvstrupe. Gullstrupe blir ikke nok det heller. Diamantstrupe har jeg ikke hørt om. Man må bare høre...., skriver Åshild Langli.

Kari Mette Skjølsvold skriver: Svar på luke 18 er min søster, Toril Moe. Forresten veldig lik mamma med den redigeringen dere har gjort.

Vinnere for luke 18:

Gave: Dørmatte/hundematte

Giver: Røv Mølle

Vinner: Odd Asbjørn Bævre

Gave: Boka "En hobbykokks bekjennelser" av Nina Nordlund (Kan hentes på Trollheimsportens kontor)

Giver: Rindal Skimuseum

Vinner: Jorunn Løseth

Vi gratulerer! Gaven kan hentes hos giverbedrift hvis ikke annet er oppgitt. Vinnere mottar mail.

Oppgave:

Hvem er dette?

Hint: Jovial tynseting, som har en finger med i spillet i det meste som skjer innen både idrett og næring i Rindal.

Du sender svaret til julekalender@trollheimsporten.no innen kl. 18 om du vil være med i trekninga.

NB: E-postadressa julekalender@trollheimsporten.no er konkurranseadressa vår, alle andre e-poster sender du til redaktor@trollheimsporten.no.