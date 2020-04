17520 registrerte Stikk UT! Ski-turer – ny rekord

Ingressbilde: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre friluftsråd og Møre og Romsdal Skikrets gleder seg over oppslutningen om fellessatsingen. Vi har ny rekord på registreringer og antall deltagere har holdt seg ganske stabilt opp mot 2000 de siste tre årene. Mars og april er de månedene det har blitt registrert flest skiturer og lørdag og søndag er de dagene med størst utfart.

Det er veldig hyggelig at antall barn mellom 0-10 år har økt og vi har også deltagere mellom 80-90 år. De aller fleste deltagerne ligger mellom 30-70 år.

Denne sesongen har skiforholdene variert med alt fra null snø til mye snø med gode forhold for skiløyper. I januar var forholdene dårlig stort sett overalt, med det bedret seg heldigvis utover vinteren. Det kom overraskende mye snø i april og det er fortsatt mye snø noen steder, men Stikk UT! Ski-sesongen stengte 2. påskedag, så det er ikke mulig å registrere flere turer i år.

Løypelag, idrettslag og andre frivillige har gjort en fantastisk innsats med å kjøre opp skiløyper over hele fylket. Det er vi svært takknemlige for og vi håper Stikk UT! Ski har bidratt til å få enda flere ut på ski for å oppleve skiglede, frisk luft og være i aktivitet sier Marte Melbø i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Stig Aambø i Møre og Romsdal Skikrets.

I år har vi hatt 104 skiturmål i 22 kommuner. Sykkylven kom inn som ny Stikk UT! Ski kommune denne sesongen. Turmålene har ligget i oppkjørte løyper med en postkasse med kode ved hvert turmål. Deltagerne har hatt mulighet til å følge med på stikkut.no og løyper.net for å sjekke når skiløypene har vært oppkjørte. Vi har hatt en stor økning i besøk på vår nettside stikkut.no, med 76.033 besøk. Stikk UT! Bedrift ble for første gang gjennomført i ski-sesongen og 13 bedrifter deltok med 84 bedriftsbrukere som registrerte 1970 skiturer.

Underveis i sesongen ble samfunnet snudd på hodet med fare for smitte av koronaviruset. Stikk UT! Ski-kontaktene sørget for å plassere informasjonsplakater og kodene på utsiden av postkassen, slik at skiløperne ikke trengte å ta borti postkassene for å registrere kodene.