Skogsletta Grendalag arrangerer tradisjonell 17. mai feiring på Skogsletta også i år.



Som foregående år selger vi middag fra kl. 13.30 til 17.00. Ta med hele familien og ta 17. maimiddagen på Skogsletta du også!

Det er også rikelig utvalg i kaffe og kaker, is og brus for den som ønsker det.



Ute blir det som vanlig leker for barna.



Skogsletta Grendalag ønsker hjertelig velkommen til tradisjonell 17. mai-feiring!