150 sangere klare for korslag

Banken avslørte tidligere i år hvilke artister som kommer til Surnadal denne høstdagen. Artistene er nå fordelt på korlederne, og sammesetningen ser slik ut: Linda Botten og Ulf Risnes, Else- May Botten og Dag Ingebrigtsen, Dagrun Løseth/Karstein Mauset og Elisabeth Andreassen. Janne Husby og Rasmus Rohde skal lede barnekoret som består av barn i alderen 3 - 13 år. I tillegg vil Jo Inge Nes ha ansvaret for bankens eget kor, som ikke skal delta i konkurransen, men fremføre åpningssangen og delta på fellesnummeret.

Responsen har vært god, og alle kor med unntak av barnekoret er i gang med øvingene.

- Alle kor er nå fullbesatt, noe som betyr rundt 30 medlemmer. Det er vi kjempefornøyd med, sier leder for arrangementet, Jo Inge Nes.

Korene består av sangere fra både Surnadal, Rindal, Halsa, Aure, Kristiansund, Hemne og Sunndal.

Dette er tredje gang banken arrangerer korslag, og Nes har deltatt på alle.

- Jo Inge er en ressurs som vi ikke har klart oss uten. Han trekker i trådene og har full kontroll. Jeg vil også skryte av korlederne som gjør en fantastisk jobb, sier Liv Dalsegg i Surnadal Sparebank.

Ulf Risnes, Dag Ingebrigtsen, Elisabeth Andreassen og Rasmus Rohde skal synge sammen med korene. En fagjury vil kåre en vinner som får en pengesum de skal gi videre til et godt formål. Hvert kor skal fremføre tre sanger hver, og det ligger i kortene at vi får høre sanger som er godt kjent for publikum.

- Med disse artistene på besøk kan vi love hitparade, sier Nes som langt på vei lover at både "La det swinge" og "Forelska i lærar`n" står på repertoaret. I tillegg stiller Surnadal Sparebank med eget kor som vil bestå av rundt 50 ansatte og styremedlemmer.

- Vi er et stort kor, men få sangere, ler Liv Dalsegg som lover folkefest i sentrum 2. september.

Helga 18. - 19. august skal alle koristene samles til øvingshelg i Surnadal. Artistene kommer ikke før 1. september.

- Vi vil samles for å gi korene en ekstra "boost" og motivasjon før det braker løs, sier Nes.



Energisk gjeng som gleder seg til folkefest! Janne Husby (t.v), Jo Inge Nes, Marit Granhus Langli (vikar for Linda Botten), Lars Botten (vikar for Else-May Botten), Dagrun Løseth og Liv Dalsegg

Batteri gjenforenes

Korslaget starter klokken 17, men det vil være mange aktiviteter på bankplssen i timene før korene kommer på scenen.

- Vi kan blant annet røpe at det blir surnadalsmesterskap i "Bakels og græt". Lag og foreninger er utfordret til å delta, og vi har allerede fått flere påmeldinger. En fagjury vil kåre vinneren, og etterpå vil det være mulig å få smake på bidragene i sponsorteltet vårt. Dette er bare en av mange aktiviteter denne dagen. Det kommer til å bli folksomt på Skei, og jeg håper næringslivet henger seg på og lager "folkefesttilbud", sier Dalsegg som minner om at arrangementet er helt gratis.



Det lokale bandet Batteri gjenforenes i forbindelse med bankjubileet, og vil være korslagets husorkester. Bandet gjorde stor sukess med blant annet en flott 2. plass i "Melodi Grand Prix jr" i 2008 med låten "Tenke nå". Batteri består av Hans Olav Settem, Stein Boge, Brage Kristian Einum, Oddbjørn Sponås og Sondre Skogseth. Med seg på scenen har de også en annen lokal stjerne fra "Melodi Grand Prix jr", nemlig Torstein Snekvik. Han gikk helt til topps i sangkonkurransen med låten "Svikter aldri igjen" i 2010. Sammen skal de holde en minikonsert på Skei før korslaget.

Frode Alnæs skal være festens konferansier.

Har bestilt finvær

Et slik stort utearrangement er avhengig av godt vær. Skulle det bli skikkelig uvær blir arrangementet flyttet til Surnadal idrettshall.

Scenen vil stå foran Surnadal Sparebank og innkjørselen vil stenges hele denne dagen. Dalsegg oppfordrer alle til å parkere ved Øye, og ta beina fatt til Skei. Det vil også bli satt opp gratis "shuttlebuss" mellom skolen og Skei for de som ønsker skyss. Ved scenen vil det bli satt opp noen stoler, men publikum må belage seg på å stå eller sitte på bakken.

- Arrangementet skal tilrettelegges for alle, uansett alder og funksjonsnivå. Det blir likevel først og fremst ståplasser. Slik er det på konsert med The Rolling Stones også, smiler Nes.

Surnadal Sparebank har opprettet et eget arrangement (Folkefest med Surnadal Sparebank) på Facebook i anledning jubileumsfesten. Dalsegg oppfordrer alle til å følge med der for oppdateringer i ukene som kommer.



Platecoveret til Batteri fra 2010