10 år med telling

Foto: OleT

Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som er ansvarlig for tellingen her til lands. Alle kan delta på tellingen og det gir en fin anledning for en aktivitet for store og små i en ellers mørk og rolig årstid.

Hvid du ikke har vært med før, så klikk deg fram til registrering på nettsida til Hagefugltellingen 2017!

Her kan du klikke deg fra til observasjonene i Rindal og Surnadal under Fugletellinga 2016.

Det er tiende gang at NOF arrangerer Hagefugltellingen og vi håper som vanlig på stor deltakelse. Vi forventer rapporter fra ca. 7 000 foringsplasser som vil involvere rundt 15 000 personer i alle aldre. Antall registrerte fugler forventes å bli minst 350 000 fordelt på et stort antall arter.