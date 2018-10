1. trinn ved Rindal skole

Bildet over: Det er en flott gjeng med nye elever ved 1. trinnet ved Rindal skole. 24 stykker totalt, men det var 23 tilstede, siden Trond Allan Moeykenes var borte den dagen vi var innom.

Denne dagen var det en som var borte, men det var 23 elever som var klare for å stille opp å ta bilde. Og det gikk veldig fint med en sånn flott og disiplinert gjeng.

Etter fotograferingen tok vi oss en prat med Lucas og Amanda, for å høre litt hvordan de hadde det på skolen. Og der skjedde det mye morsomt, kunne de fortelle. Amanda liker veldig godt å sortere perler og leke med lekemusen som de av og til hadde i klasserommet. Lucas synes det er morsomt å leke ute, og han kunne fortelle at han likte lekser ekstra godt.

Begge kunne de fortelle at de syntes det var veldig artig å sparke fotball, og de likte også veldig godt å bli tatt bilde av. Lucas fortalte også at de har et epletre i skolegården som de kunne få spise epler av. Men de får ikke plukke av treet, fortalte Amanda, de må ta de eplene som ligger på bakken. - Men ikke de med hull, for de kunne det være mark i, sa hun. Og de måtte vaske de grundig før de kunne spise de, fortalte Amanda.



Bak fra venstre: Tobias Talgø, Sofia Okstad Landsem, Nora Snøsen Løseth, Solvår Jacobsen, Lucas Solberg-Røen, Ola Stortiset og lærer Mari Rommundstad. Foran fra venstre: Mille Øyen, Piera Langli, Olai Børset Rist, Olai Bolme Bjørnbeth, Kristin Svanem og Erik Berggård.



Bak fra venstre: Tiril Jonli-Anshus, Nora Jonli, Lovise Jacobsen, Elisabeth Rausandhaug, Ina Lovise Bye Halsetrønning, Trym Halgunset Røen og lærer Mona Bolme Nonstad. Foran fra venstre: Ravan Mohamad Zakaria, Sondre Landstad Røen, Marius Gulla Løfaldli, Hanna Stenseng og Amanda Sellie-Elshaug.