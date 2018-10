1. trinn ved Mo oppvekstsenter

Bildet over: Bak fra venstre, Jonas Sande, Ane Stavås, Vilje Lysø og Håvard Meisingset. Foran fra venstre, Jostein Fiske, Klara Rodal, Benedicte Pedersen Faksnes og Leah Aabel Sæther.

Klassekontakt Marit Ingeborg Bakk, forteller at det er en dyktig og flink gruppe som startet på 1. trinnet, og de er nå godt i gang med å lære både lesing og skriving. Det er godt humør og god stemning blandt elevene, så det er tydelig å se at de trives godt på skolen.

Spesielt gøy er det på torsdager, for da er det uteskole, kan de fortelle. Der blander de inn forskjellige fag, og læringen går lett som bare det. Akkurat nå driver de å bygger trehytte, og det er kjempemorsomt, forteller elevene!



En liten pause for å ta bilder kunne de alltids ta, men det måtte være mot at de fikk lage et tullebilde til slutt. Så da ble det slik!



I skolegården på Mo oppvekstsenter lager de nå sykkelbane og 1.trinnet lager skilt til banen, sammen med skolefadderne sine.