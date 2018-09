1. trinn ved Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter

Bildet over: Fra venstre; Bjørn Tore Svensli, Ane Viktoria Engset Halle, Robin Aleksander Åsgård, Jim Grepstad Bøklepp og Sòlja Gravvold Petersen. Bek sitter klassestyrer Inger Fjærli Bergset.

Robin Aleksander kunne fortelle at filmen de så het, Min venn Marlon, og Robin Aleksander fortalte at dagens episode handlet om en fugl som klarte å komme seg ut av buret sitt, men som heldigvis ble funnet i god behold i dusjen.

Ane Viktoria fortalte at det hun liker aller best er å leke i friminuttene, og det var det flere på trinnet som var enige med henne i. Jim kunne fortelle at de allerede har lært seg flere bokstaver, og det hendte stadig at de regnet også.

Det var en blid og kvikk gjeng som møtte Trollheimsporten, og de stilte gjerne opp til fotografering.